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Macron se torna o primeiro líder ocidental a visitar a Síria de Al Shara

Presidente francês chegou nesta segunda-feira a Damasco, onde se reunirá com o líder das milícias jihadistas que derrubaram, em 2024, Bashar al Assad

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/07/2026 às 19:57
Emmanuel Macron se torna o primeiro líder ocidental a visitar a Síria de Al Shara
Emmanuel Macron se torna o primeiro líder ocidental a visitar a Síria de Al Shara - Reprodução do X / @EmmanuelMacron

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O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou nesta segunda-feira, 6, a Damasco em visita oficial, tornando-se assim o primeiro presidente ocidental a viajar para a Síria após a tomada do poder por Ahmed al Shara, líder das milícias jihadistas que derrubaram, em dezembro de 2024, o presidente Bashar al Assad.

Macron foi recebido na pista do Aeroporto Internacional de Damasco pelo ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad Hasán al Shaibani. O presidente francês se reunirá com Ahmed al Shara durante a viagem, de acordo com um comunicado oficial sírio divulgado pela agência de notícias oficial síria, a SANA.

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Macron e sua delegação, que contará com empresários franceses, discutirão com as autoridades sírias formas de fortalecer as relações bilaterais e abordarão a situação regional e internacional, segundo o comunicado. Também abordarão as "oportunidades para aprofundar a cooperação em diversos âmbitos no âmbito do diálogo político entre os dois países".

Al Shara já visitou a França no ano passado a convite de Macron e foi recebido no Palácio do Eliseu. Ambas as partes destacaram, na ocasião, a necessidade de apoiar a soberania e a integridade territorial da Síria, a reconstrução do país e a colaboração em áreas de interesse mútuo.

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O emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, foi o primeiro chefe de Estado a visitar a Síria após a tomada do poder por Al Shara, que liderava uma coalizão de milícias, a maioria de ideologia jihadista.

Também estiveram recentemente em solo sírio a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em janeiro de 2026, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em janeiro de 2026.

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