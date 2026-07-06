Hamas anuncia a dissolução do órgão responsável pela governança em Gaza há duas décadas

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O governo de Israel alertou que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) pretende estabelecer um "modelo do Hezbollah" para a Faixa de Gaza

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Autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), anunciaram nesta segunda-feira, 6, a dissolução do órgão responsável pela governança desde 2007, como parte dos preparativos para a transferência de poderes ao comitê tecnocrático acordado na esteira da proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o futuro do enclave palestino.

A assessoria de imprensa das autoridades de Gaza indicou, em comunicado publicado nas redes sociais, que "durante a última etapa, os órgãos governamentais em Gaza adotaram medidas práticas e declararam de forma reiterada e inequívoca sua disposição de entregar as rédeas da governança ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza (CNAG)".

"Hoje, não apenas reiteramos essa exigência e reafirmamos nossa posição inabalável e baseada em princípios, mas também a traduzimos em ações concretas e procedimentos no terreno, adotando medidas estratégicas decisivas que abrem caminho, na prática, para cumprir essa obrigação nacional", afirmou.

O CNAG foi criado pelo Conselho de Paz e, desde então, permanece fora de Gaza, em parte devido às objeções de Israel à sua entrada na região, o que impediu a transferência de poderes. Nesse contexto, o Hamas e outras facções palestinas realizaram encontros no Egito com mediadores para aproximar as posições e tentar colocar em prática a segunda fase do acordo alcançado em outubro de 2025.

Israel faz alerta

O governo de Israel alertou que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) pretende estabelecer um "modelo do Hezbollah" para a Faixa de Gaza, depois que, nesta segunda-feira, 6, anunciou a dissolução de seu órgão de governo para o enclave palestino, a fim de facilitar a transferência de poderes para o comitê tecnocrático acordado na proposta de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, colocou em dúvida os argumentos apresentados pelo Hamas e afirmou que, com essa última medida, o grupo pretende evitar seu desarmamento. "O Hamas está interessado em um 'modelo Hezbollah' em Gaza", afirmou ele em uma mensagem nas redes sociais, que constitui a primeira reação do governo.

"O comitê tecnocrático será responsável pela coleta de lixo e pelos serviços municipais, enquanto o Hamas permanecerá como a força militar dominante", ironizou Saar, que ressalta que, enquanto as armas continuarem nas mãos do Hamas, qualquer autoridade civil estará sob 'seus ditames'."

"O Hamas poderá continuar com a repressão aos palestinos em Gaza e a jihad contra Israel", afirmou o ministro das Relações Exteriores, que insiste que o plano do presidente Trump será implementado "tal como está", incluindo "o desarmamento do Hamas e de outros grupos terroristas" e "a desmilitarização da Faixa de Gaza".

O Hamas anunciou nesta segunda-feira a dissolução do órgão encarregado de governar a Faixa de Gaza após duas décadas, como parte do plano de paz do presidente Trump, que inclui um governo civil de caráter tecnocrático para administrar a recuperação do enclave palestino após os bombardeios de Israel, que ainda continuam.

*Da Europa Press