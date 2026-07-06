Hamas anuncia a dissolução do órgão responsável pela governança em Gaza há duas décadas
O governo de Israel alertou que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) pretende estabelecer um "modelo do Hezbollah" para a Faixa de Gaza
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), anunciaram nesta segunda-feira, 6, a dissolução do órgão responsável pela governança desde 2007, como parte dos preparativos para a transferência de poderes ao comitê tecnocrático acordado na esteira da proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o futuro do enclave palestino.
A assessoria de imprensa das autoridades de Gaza indicou, em comunicado publicado nas redes sociais, que "durante a última etapa, os órgãos governamentais em Gaza adotaram medidas práticas e declararam de forma reiterada e inequívoca sua disposição de entregar as rédeas da governança ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza (CNAG)".
"Hoje, não apenas reiteramos essa exigência e reafirmamos nossa posição inabalável e baseada em princípios, mas também a traduzimos em ações concretas e procedimentos no terreno, adotando medidas estratégicas decisivas que abrem caminho, na prática, para cumprir essa obrigação nacional", afirmou.
O CNAG foi criado pelo Conselho de Paz e, desde então, permanece fora de Gaza, em parte devido às objeções de Israel à sua entrada na região, o que impediu a transferência de poderes. Nesse contexto, o Hamas e outras facções palestinas realizaram encontros no Egito com mediadores para aproximar as posições e tentar colocar em prática a segunda fase do acordo alcançado em outubro de 2025.
Israel faz alerta
O governo de Israel alertou que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) pretende estabelecer um "modelo do Hezbollah" para a Faixa de Gaza, depois que, nesta segunda-feira, 6, anunciou a dissolução de seu órgão de governo para o enclave palestino, a fim de facilitar a transferência de poderes para o comitê tecnocrático acordado na proposta de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, colocou em dúvida os argumentos apresentados pelo Hamas e afirmou que, com essa última medida, o grupo pretende evitar seu desarmamento. "O Hamas está interessado em um 'modelo Hezbollah' em Gaza", afirmou ele em uma mensagem nas redes sociais, que constitui a primeira reação do governo.
"O comitê tecnocrático será responsável pela coleta de lixo e pelos serviços municipais, enquanto o Hamas permanecerá como a força militar dominante", ironizou Saar, que ressalta que, enquanto as armas continuarem nas mãos do Hamas, qualquer autoridade civil estará sob 'seus ditames'."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"O Hamas poderá continuar com a repressão aos palestinos em Gaza e a jihad contra Israel", afirmou o ministro das Relações Exteriores, que insiste que o plano do presidente Trump será implementado "tal como está", incluindo "o desarmamento do Hamas e de outros grupos terroristas" e "a desmilitarização da Faixa de Gaza".
O Hamas anunciou nesta segunda-feira a dissolução do órgão encarregado de governar a Faixa de Gaza após duas décadas, como parte do plano de paz do presidente Trump, que inclui um governo civil de caráter tecnocrático para administrar a recuperação do enclave palestino após os bombardeios de Israel, que ainda continuam.
*Da Europa Press