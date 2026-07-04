Venezuela contabiliza 2.954 mortos e mais de 16 mil feridos após terremotos

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Novo número representa aumento de 309 óbitos e quase 4 mil feridos em relação ao boletim anterior, divulgado na última sexta-feira (3)

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Pelo menos 2.954 pessoas morreram e 16.592 ficaram feridas nos potentes terremotos que sacudiram a Venezuela em 24 de junho, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo neste sábado, dia 4.

O novo número representa um aumento de 309 óbitos e quase 4 mil feridos em relação ao boletim da sexta-feira, 3, informou o Ministério das Comunicações do pais. Ainda segundo a pasta, mais de 16 mil pessoas perderam suas casas e 856 prédios foram afetados.

O duplo terremoto com magnitudes 7,2 e 7,5 devastou majoritariamente o Estado de La Guaira, no norte do país.

O governo não divulgou números sobre desaparecidos, embora a ONU estime que possam chegar a 50 mil.

La Guaira, um balneário a 40 km de Caracas, é o marco zero dos terremotos que reduziram prédios inteiros a pó. Muitos dos afetados ficaram na rua ou em refúgios precários instalados em parques, sem um futuro claro à sua frente.

Caracas também foi impactada pelos sismos, com o colapso de prédios, embora longe do nível de devastação de La Guaira.