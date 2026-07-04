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Trump diz que EUA vivem "nova era de ouro" ao proclamar 250 anos da independência

Presidente americano também prometeu ampliar a liderança dos EUA em áreas como inteligência artificial, exploração espacial e energia

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/07/2026 às 9:34
Donald Trump
Donald Trump - Alex Brandon / Estadão Conteúdo

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Em proclamação publicada pela Casa Branca por ocasião do 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que o país vive o início de uma "nova Era de Ouro Americana" e prometeu ampliar a liderança dos EUA em áreas como inteligência artificial, exploração espacial e energia.

"A grande aventura americana, iniciada em 4 de julho de 1776, está apenas começando", afirmou Trump. Segundo ele, "nesta nova era de grandeza americana, continuaremos a reivindicar nossa soberania, restaurar nossa integridade territorial, defender a liberdade concedida por Deus e proclamada em nossa fundação, e proteger a herança, a história e a cultura que fizeram de nossa nação uma maravilha para todas as épocas".

Na proclamação, Trump também destacou planos para manter a liderança dos Estados Unidos em inovação. "Continuaremos a aventurar-nos pelo cosmos, levando americanos de volta à superfície lunar para sempre e avançando para fincar a bandeira americana nas dunas vermelhas de Marte. Conquistaremos as novas fronteiras da inteligência artificial e da descoberta quântica", escreveu.

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O presidente ainda afirmou que seu governo buscará fortalecer a economia e a segurança do país. "Defenderemos nossos cidadãos e nosso modo de vida, respondendo a cada inimigo com força esmagadora e justiça inabalável. Restauraremos a lei e a ordem em nossas ruas e inauguraremos uma nova era de prosperidade, saúde, oportunidades e felicidade para todas as famílias americanas."

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Ao encerrar a proclamação, Trump declarou que os Estados Unidos foram "concebidos pela providência, nascidos do sangue de heróis e sustentados através das gerações de patriotas amantes da liberdade" e concluiu: "Com a ajuda de Deus, prevaleceremos, tornando nossa amada Nação mais forte, mais orgulhosa, mais rica e maior do que nunca."

Democratas

Trump também afirmou que integrantes do Partido Democrata pretendem extinguir o filibuster no Senado e ampliar a composição da Suprema Corte caso retornem ao poder.

O filibuster é uma tática comumente usada pelo Senado americano para atrasar ou bloquear indefinidamente a votação de um projeto. Ao comentar o tema, Trump escreveu: "Os 'Dumocrats' (democratas burros) estão declarando abertamente que planejam ACABAR COM O FILIBUSTER se algum dia voltarem ao poder e AMPLIAR A SUPREMA CORTE."

Segundo Trump, uma eventual vitória democrata resultaria na incorporação de "dois Estados da esquerda radical", de "quatro senadores 'Dumocrat'", de novos integrantes da Câmara dos Representantes e na ampliação da Suprema Corte para 21 ministros. "O Partido Republicano nunca mais vencerá outra eleição", afirmou.

O presidente também disse que a mudança tornaria o Colégio Eleitoral "impossível de derrotar" e garantiria aos democratas "vitórias esmagadoras no voto popular".

Ao final da publicação, Trump voltou a defender que os republicanos reajam à possibilidade de mudanças nas regras do Senado. "Por quanto tempo vocês ainda vão permitir que isso aconteça com vocês? Eles vão ACABAR COM O FILIBUSTER na primeira hora, e eu vou estar sentado em casa, com lágrimas nos olhos, dizendo: 'EU AVISEI!'"

 

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