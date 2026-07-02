Homem é resgatado após passar oito dias preso sob escombros na 'zona de desastre' da Venezuela

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Nesta quinta-feira, Gil foi retirado dos escombros sob aplausos e abraços dos socorristas. Ele foi colocado em uma maca, com máscara de oxigênio

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Um homem foi resgatado nesta quinta-feira, 2, depois de sobreviver oito dias sob os escombros de um prédio na "zona de desastre" na Venezuela.

Hernán Gil, de 43 anos, estava preso no subsolo do shopping Galerías Playa Grande, em Catia La Mar, no Estado de La Guaira, classificado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, como "zona de desastre", por ter sido a região mais afetada pelos dois terremotos consecutivos que atingiram o país em 24 de junho.

Ele trabalhava como vigilante noturno no centro de compras e estava dentro de sua cabine quando o primeiro tremor ocorreu. Enquanto o prédio desabava, a cabine resistiu, protegendo-o dos escombros e criando uma importante bolsa de ar.

"Quando o encontramos, ele pediu que não contássemos à esposa que estava vivo, caso não sobrevivesse", disse o socorrista da Cruz Vermelha da Costa Rica Minyar Collado à Associated Press. "Jamais o deixaríamos aqui", acrescentou.

A mulher de Gil, Gusbimar González, acompanhou de perto a operação de resgate. Ela disse à Associated Press que passou dias em desespero antes de saber que os socorristas haviam entrado em contato. "Quando soube que ele estava vivo, vi um raio de luz na escuridão", afirmou. O casal tem dois filhos, de 8 e 10 anos.

Uma equipe especializada da Cruz Vermelha da Costa Rica detectou os primeiros sinais de vida e estabeleceu contato com o homem no domingo, 28. A operação de resgate de Gil começou na segunda-feira, 29, e contou com equipes da Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México e Chile.

Os profissionais escavaram por mais de três dias para libertá-lo ao mesmo tempo que forneciam água e ar por meio de sondas e de uma mangueira. Na última fase da operação, quase 30 pessoas trabalharam sem descanso no estacionamento do edifício para retirar os escombros, enquanto dois socorristas cavavam um túnel de três metros.

Durante toda a operação, ele foi orientado pela bombeira chilena María Paz Campos. Em um vídeo divulgado pelos Bombeiros do Chile horas antes do resgate, Gil aparece desenhando, aparentemente para passar o tempo. María Paz então lhe pede gentilmente que olhe para a câmera e use óculos de proteção.

"Preciso que você mantenha os óculos de proteção, por causa das pequenas partículas que estão caindo, para evitar que elas entrem nos seus olhos", disse a bombeira ao sobrevivente venezuelano.

Nesta quinta-feira, Gil foi retirado dos escombros sob aplausos e abraços dos socorristas. Ele foi colocado em uma maca, com máscara de oxigênio, e encaminhado a uma ambulância da Cruz Vermelha, que o levou a Caracas, a 40 quilômetros de distância.

Uma semana após os tremores, a Venezuela já registra 2.295 mortos e 11 mil feridos, além de milhares de desaparecidos.