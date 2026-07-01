Sobe para 2.295 o número de mortos por terremotos na Venezuela
Com o avanço dos dias, o cenário pós-desastre expõe o colapso dos serviços básicos locais. O sistema de saúde venezuelano opera no limite
Clique aqui e escute a matéria
O balanço de vítimas provocadas pelo duplo terremoto na Venezuela voltou a subir. De acordo com as informações desta quarta-feira (1º), fornecidas por autoridades locais e agências internacionais, o número oficial de mortos atingiu 2.295. A escalada nos dados reflete a continuidade dos trabalhos de busca nas áreas colapsadas, embora o cenário real possa ser ainda mais devastador devido ao elevado número de pessoas que permanecem desaparecidas sob os escombros.
O desastre teve início com um tremor de magnitude 7,2 que atingiu a região de San Felipe, a oeste da capital, Caracas. Especialistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos indicaram que este abalo inicial alterou as tensões em uma falha geológica secundária e próxima. Apenas 39 segundos depois, a falha cedeu, gerando um segundo terremoto ainda mais violento, de magnitude 7,5. Pelo fato de os tremores terem ocorrido em uma profundidade considerada rasa, a liberação de energia causou destruição severa e imediata na infraestrutura urbana venezuelana, sendo sentida inclusive em estados do norte do Brasil.
O impacto combinado dos abalos causou o colapso instantâneo de dezenas de edifícios. As estruturas já haviam sido severamente fragilizadas pelo primeiro sismo e acabaram ruindo completamente com o segundo choque, afetando gravemente regiões populosas como o estado de La Guaira e a capital do país. Entre os mortos confirmados pelas autoridades diplomáticas estão dois cidadãos de nacionalidade brasileira que residiam ou estavam de passagem pelas áreas afetadas.
Com o avanço dos dias, o cenário pós-desastre expõe o colapso dos serviços básicos locais. O sistema de saúde venezuelano opera no limite absoluto de sua capacidade e diversos hospitais registraram avarias estruturais que forçaram a suspensão de atendimentos. Em paralelo, milhares de socorristas e voluntários estrangeiros atuam em conjunto com equipes locais nas tentativas de resgatar sobreviventes.