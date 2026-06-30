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"Ajuda brasileira não será episódica", diz Múcio em visita à Venezuela

Acompanhado pelo ministro da Defesa venezuelano, Monteiro visitou a base operacional e o hospital de campanha que o governo brasileiro montou

Por Agência Brasil Publicado em 30/06/2026 às 23:01
O ministro explicou que a presença de representantes da Caixa e do Ministério das Cidades no local indica a intenção brasileira de ajudar
O ministro explicou que a presença de representantes da Caixa e do Ministério das Cidades no local indica a intenção brasileira de ajudar - MINISTÉRIO DA DEFESA/ DIVULGAÇÃO

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O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se reuniu, nesta terça-feira (30), em Caracas, com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, e com o ministro da Defesa venezuelano, Gustavo Gonzáles López.

O encontro ocorreu sete dias após sucessivos terremotos atingirem a Venezuela, causando mortes e estragos por todo o país. Até o início desta tarde, o número de mortos passava de 1,94 mil pessoas, segundo autoridades locais.

"Estamos aqui irmanados neste momento difícil", disse Monteiro a jornalistas, pouco antes de ser recebido por Delcy Rodríguez, com quem conversou sobre a forma como o Brasil pode ajudar a população e as forças venezuelanas de resgate e assistência.

"Evidentemente, a gente sabe que tudo é necessário, mas precisamos organizar esta ajuda a fim de que possamos participar mais", comentou Monteiro.

O ministro explicou que a presença de representantes da Caixa e do Ministério das Cidades no local indica a intenção brasileira de ajudar a Venezuela também na posterior reconstrução das áreas atingidas pelo duplo terremoto do último dia 24 e dos tremores de terra posteriores.

"Temos dois momentos: primeiro é a emergência, de salvar vidas e detectar onde estão os problemas. O segundo é a reconstrução", destacou Monteiro. Ele esclareceu que, se necessário, a possibilidade de o Brasil prestar algum tipo de ajuda financeira a Venezuela será analisada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ajuda

Acompanhado pelo ministro da Defesa venezuelano, Monteiro visitou a base operacional e o hospital de campanha que o governo brasileiro montou na cidade de La Guaira, no estado de Vargas, local mais afetado pelos terremotos.

Além de doar purificadores de água ao governo venezuelano, o brasileiro confirmou a chegada, ainda hoje, do quinto voo humanitário enviado pelo governo federal.

O cargueiro KC-30, do Segundo Grupo de Transporte da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 12h10. Antes de seguir para Caracas, a aeronave pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), onde foram embarcadas cerca de 5,5 toneladas de insumos, incluindo medicamentos e testes rápidos, doados pelo Ministério da Saúde. 

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Além disso, o voo leva equipamentos para a expansão do hospital de campanha montado em La Guaira. De acordo com o ministro brasileiro, a unidade provisória será ampliada a partir de amanhã (1º).

"Estamos trazendo mais módulos; o hospital terá mais medicamentos para a população venezuelana e viemos aqui para dizer que a ajuda brasileira não será episódica", acrescentou o ministro.

Monteiro disse que pediu a Delcy Rodríguez e a Gustavo Gonzáles López que, tão logo seja possível, elaborem uma lista das principais necessidades com as quais o Brasil pode ajudar.

O avião militar brasileiro a caminho da Venezuela também está transportando profissionais de saúde militares e técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), munidos de analisadores de espectro e de antenas direcionais de alta sensibilidade, utilizados para localizar sinais de celulares sob os escombros.

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