Número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela sobe para mais de 1.700

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O líder venezuelano destacou que, desde 24 de junho, o país sofreu 611 "eventos sísmicos" e 609 réplicas, uma delas nesta mesma segunda-feira

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O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmou nesta segunda-feira (29) que pelo menos 1.719 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas devido ao duplo terremoto de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter registrado na última quarta-feira no centro da costa venezuelana.

"O número de pessoas que perderam a vida chega a 1.719 e há 5 024 feridos. Até o momento, há 15.866 pessoas desabrigadas e o total de afetados em hospitais, hospitais de campanha e pontos de triagem é de 22.616", informou ele em uma coletiva de imprensa.

O líder venezuelano destacou que, desde 24 de junho, o país sofreu 611 "eventos sísmicos" e 609 réplicas, uma delas nesta mesma segunda-feira, de magnitude 4,2, que causou "alguma apreensão na população", embora não tenha causado "nenhum dano a nenhuma estrutura nem a nenhuma pessoa".

Como resultado do conjunto de terremotos, há 855 prédios danificados, dos quais 189 sofreram "colapso total", de acordo com os números fornecidos por Rodríguez, que confirmou que, neste momento, 90% do serviço de energia elétrica está "totalmente restabelecido" em La Guaira, o estado mais afetado pelo duplo terremoto da última quarta-feira.

AJUDA INTERNACIONAL

O governo dos Estados Unidos elevou nesta segunda-feira para mais de 300 milhões de dólares (263 milhões de euros) sua ajuda de emergência destinada a fazer face aos efeitos do duplo terremoto registrado na semana passada na Venezuela, que deixou pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos.

"Levando em conta as necessidades urgentes identificadas pelas equipes de primeiros socorros americanas no local, os Estados Unidos aumentaram seu compromisso financeiro com essa resposta para salvar vidas para mais de 300 milhões de dólares", anunciou o Departamento de Estado em um comunicado.

Dessa forma, o departamento liderado por Marco Rubio decidiu dobrar a ajuda destinada à Venezuela, depois que o governo anunciou na quinta-feira uma ajuda avaliada em 150 milhões de dólares (130 milhões de euros) para responder aos estragos causados pelo duplo terremoto de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter registrado no país latino-americano.

O Departamento indicou que 50 milhões de dólares (44 milhões de euros) do montante adicional serão destinados a "financiar operações essenciais de organizações parceiras", de modo que estas receberão, no total, 200 milhões de dólares (175 milhões de euros), metade desse montante para financiamento "bilateral" - que inclui organizações como a World Vision, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) -- e a outra metade para o "fundo comum para a Venezuela" do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

As autoridades americanas enviaram à Venezuela quatro equipes de "busca e resgate urbano", compostas por mais de 300 socorristas e 23 cães. Todos eles, ressaltou o departamento, estão "altamente treinados" e "trabalham incansavelmente para localizar sobreviventes, prestar atendimento médico de emergência e realizar avaliações estruturais nas áreas mais afetadas" pelo duplo terremoto.

A Força Aérea Brasileira (FAB) completou até o domingo quatro voos de ajuda humanitária em apoio à população venezuelana após os terremotos que deixaram centenas de mortos e feridos nesta semana. A FAB utiliza a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT).