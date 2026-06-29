Itália emite alerta vermelho devido às altas temperaturas em 25 grandes cidades do país
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que foram registradas mais de 1.300 mortes adicionais no continente europeu na última semana
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O Ministério da Saúde da Itália emitiu nesta segunda-feira (29) um alerta vermelho devido às altas temperaturas em pelo menos 25 grandes cidades do país, em plena onda de calor, em uma tentativa de evitar vítimas fatais e garantir a segurança da população.
O alerta permanecerá em vigor entre 30 de junho e 1º de julho, conforme informado pelo governo, pelo que se prevê que apenas o porto siciliano de Messina permaneça na zona amarela.
A lista inclui 22 grandes cidades onde as temperaturas atingiram níveis perigosos para a saúde, mas também outras que se encontram em alerta laranja, como Trieste, Cagliari e Catânia.
Assim, o número de cidades em alerta vermelho passou de 18 para 25 - de um total de 27 - desde o último dia 26 de junho. Anteriormente, eram apenas onze. Além disso, as autoridades meteorológicas do país alertaram que o choque entre massas de ar quente e frio pode dar origem a fortes tempestades em regiões do norte do país, acompanhadas até mesmo de granizo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que foram registradas mais de 1.300 mortes adicionais no continente europeu na última semana, desde 21 de junho, coincidindo com uma onda de calor que afetou grande parte do continente.
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A OMS, conforme destacou, já colabora com os países e outras organizações para enfrentar essa ameaça por meio de preparação, prevenção e uma resposta mais eficaz dos sistemas de saúde. "Em particular, incentivamos os países europeus a implementar planos de ação contra o calor como parte de um programa mais amplo para proteger a saúde diante das mudanças climáticas", afirmou.