Estamos prontos para encontro em Doha, afirma Donald Trump

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Também nesta segunda, a Embaixada do Irã em Doha negou que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (29) que o seu governo está pronto para um encontro em Doha, no Catar, para dar andamento às negociações sobre um fim dos conflitos com o Irã.

Mas o presidente minimizou a relevância da reunião, em meio a informações desencontradas sobre a participação de representantes do lado iraniano na rodada.

"A reunião em Doha é talvez importante, talvez não", disse Trump em breve entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira, 29.

Também nesta segunda, a Embaixada do Irã em Doha negou que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Teerã e Washington no Catar, contradizendo declarações do presidente dos Estados Unidos.

ENCONTRO SEM TRUMP

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que uma reunião de alto nível sobre o Irã será realizada em Doha na terça-feira, 30, com a presença dos principais enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Segundo ela, conversas técnicas também continuarão em paralelo.

"O enviado especial Witkoff e Jared Kushner viajarão para Doha para reuniões de alto nível esta semana, enquanto continuamos a discutir o memorando de entendimento. Paralelamente a essas conversas de alto nível, ocorrerão as conversas técnicas", disse Leavitt em entrevista à Fox News. "No que nos diz respeito, estamos cumprindo nossa parte do cessar-fogo", acrescentou.

As declarações de Leavitt e de Trump nesta manhã contradizem a posição adotada por Teerã, que afirmou não haver reuniões técnicas previstas nesta semana.

Na entrevista, Leavitt também alertou que "violência será respondida com violência". Segundo a secretária, os EUA estão preparados para responder militarmente se interesses americanos forem atacados.

"O presidente obviamente quer ver o processo de paz se desenrolar, e seria melhor que os iranianos assinassem um bom acordo com os EUA, porque o presidente provou que não tem medo de usar o poder de nosso Exército", enfatizou.