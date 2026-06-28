Onda de calor recorde provoca mais de mil mortes acima do esperado na França

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Recordes de temperatura foram quebrados em vários países no fim de semana, à medida que a onda de calor avançava em direção ao leste do continente

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A França registrou cerca de mil mortes acima do esperado na semana passada, no auge de sua onda de calor que quebrou recordes, informou a agência de saúde pública do país neste domingo, 28. Enquanto isso, novas máximas de temperatura provocaram incêndios florestais na Alemanha, e a polícia de Berlim utilizou canhões de água para refrescar as multidões.

Recordes de temperatura foram quebrados em vários países no fim de semana, à medida que a onda de calor avançava lentamente em direção ao leste do continente.

Na Alemanha, um novo recorde de temperatura noturna foi registrado neste domingo em Kubschütz, leste da Saxônia, com os termômetros batendo 29,4°C. O registro ocorreu poucas horas depois de um recorde diurno de 41,5°C em Möckern-Drewitz, no estado da Saxônia-Anhalt, segundo dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). O recorde anterior havia sido estabelecido apenas um dia antes.

Um novo estudo da World Weather Attribution, uma colaboração europeia de cientistas, concluiu que o calor e a umidade recordes registrados na Europa na última semana não teriam sido possíveis sem as mudanças climáticas.

O estudo aponta que esse nível de calor teria sido praticamente impossível há apenas cinco décadas e que, hoje, a probabilidade de ocorrer é 200 vezes maior do que teria sido há 20 anos.

A França registrou um aumento no número de mortes na semana passada, no auge da onda de calor que bateu recordes, incluindo crescimento acentuado das mortes ocorridas em casa, especialmente na região de Paris, informou neste domingo a agência nacional de saúde pública.

Na quarta-feira, 24, quando o país enfrentou as temperaturas mais altas do ano, foram registradas mais de 1,2 mil mortes. Nos dois dias seguintes, esse número ultrapassou 1,4 mil mortes por dia. Em abril e maio, antes da onda de calor, a taxa de mortalidade no país girava em torno de 900 a mil mortes por dia.

A agência concluiu que houve pelo menos mil mortes adicionais apenas nesses três dias, estimativa que, segundo o órgão, provavelmente aumentará à medida que mais dados forem coletados, especialmente sobre óbitos ocorridos em residências.

Na quarta-feira, 24, quando o país enfrentou as temperaturas mais altas do ano, foram registradas mais de 1,2 mil mortes. Nos dois dias seguintes, esse número ultrapassou 1,4 mil mortes por dia. Em abril e maio, antes da onda de calor, a taxa de mortalidade no país girava em torno de 900 a mil mortes por dia.

A agência concluiu que houve pelo menos mil mortes adicionais apenas nesses três dias, estimativa que, segundo o órgão, provavelmente aumentará à medida que mais dados forem coletados, especialmente sobre óbitos ocorridos em residências.

O aumento foi mais acentuado nas áreas sob alerta vermelho para calor extremo, informou a agência. Esses alertas chegaram a abranger cerca de três quartos do país no auge da onda de calor. A agência informou que 85% das mortes envolveram pessoas com 65 anos ou mais.

Na Suécia, várias pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um raio em um parque de diversões, informou a agência de notícias TT.

Três adultos foram levados ao hospital, entre eles uma mulher com ferimentos graves, depois que um raio atingiu o parque Tosselilla Sommarland, em Tomelilla, no sul do país.

Em toda a Europa, o calor extremo foi seguido por fortes tempestades.

Em Gohrischheide, leste da Alemanha, um incêndio se alastrou em uma grande floresta que ainda está contaminada com munições da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o que tornou o trabalho dos bombeiros ainda mais difícil.

Uma situação semelhante ocorreu no sudoeste da Alemanha, próximo ao vilarejo de Traisen, onde um grande incêndio florestal se espalhou por uma área com artefatos explosivos não detonados. Os bombeiros precisaram interromper temporariamente as atividades após a ocorrência de explosões, enquanto uma equipe especializada em desativação de explosivos avaliava continuamente a situação, informou a agência alemã dpa.

Os corpos de bombeiros das grandes cidades também registraram aumento expressivo no atendimento a pessoas que sofriam de doenças relacionadas ao calor. Em Berlim, houve 500 chamadas adicionais para ambulâncias no sábado, a maioria relacionada às altas temperaturas.

A polícia da capital alemã encontrou uma forma incomum de aliviar o calor enfrentado por moradores e turistas: posicionou dois grandes canhões de água, normalmente utilizados para dispersar manifestantes, em frente ao icônico Portão de Brandemburgo e lançou jatos de água sobre a multidão, que reagiu com entusiasmo.

O calor também continuou a causar danos à infraestrutura do país com a superfície de concreto de inúmeras rodovias rachando, além de um alerta emitido no fim de semana pela operadora ferroviária nacional Deutsche Bahn para que se evitasse todas as viagens de trem desnecessárias.

Mais de 600 passageiros precisaram ser evacuados de um trem superaquecido em Brandemburgo, depois que uma árvore caiu sobre uma linha de alta tensão durante uma tempestade na noite de sábado. O trem, que seguia de Hamburgo para Praga, ficou sem energia. O sistema de ar-condicionado parou de funcionar e as portas permaneceram travadas até que equipes de emergência conseguissem abri-las à força. Duas pessoas foram hospitalizadas por problemas relacionados ao calor, informou a dpa.

Na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha, os bondes deixaram de circular devido aos danos causados pelo calor nos trilhos e nos aparelhos de mudança de via. Segundo a autoridade local de transporte, as altas temperaturas fizeram com que o material de vedação utilizado entre o asfalto e o concreto derretesse e se acumulasse em diversos pontos da rede.

Na Grécia, a agência de Proteção Civil emitiu neste domingo um alerta de “risco muito elevado de incêndios” para cinco regiões do país.

Os incêndios florestais representam um desafio especial na Grécia devido ao seu território montanhoso e seco e às mais de 100 ilhas habitadas, levando as autoridades a investir em tecnologias espaciais inovadoras para acelerar o combate ao fogo.

Na Dinamarca, que bateu novos recordes de temperatura no sábado, o calor extremo foi seguido por fortes tempestades. Até a manhã de domingo, o país nórdico havia registrado 1.156 raios, segundo a emissora pública DR.