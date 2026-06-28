Número de mortos por terremoto na Venezuela sobe para 1.450

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Mais de 1.600 socorristas estrangeiros estão no país para apoiar famílias e voluntários nos resgates. Milhares de pessoas continuam desaparecidas

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Os terremotos ocorridos na última semana na Venezuela deixaram 1.450 mortos e 3.150 feridos, conforme último levantamento. O balanço foi anunciado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez.

O número de mortos tem aumentado no momento em que as equipes de resgate chegaram a cidade costeira de La Guaira, a mais atingida pelos tremores. Neste fim de semana, 33 pessoas foram resgatadas. No entanto, milhares de pessoas continuam desaparecidas.

Mais de 1.600 socorristas estrangeiros estão no país para apoiar famílias e voluntários nos resgates. Entre eles, brasileiros que iniciaram neste sábado (27) a operação de busca e resgate. Coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a missão humanitária integra uma força-tarefa internacional voltada à localização de sobreviventes.

O Brasil enviou cerca de 10 toneladas de materiais e equipamentos, uma caminhonete, 37 bombeiros militares e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As equipes estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que mais de 10.000 mortes podem ter ocorrido devido aos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, o que os colocaria entre os mais mortíferos da América Latina no último século.

Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos



O Brasil enviou nesse domingo (28) um quarto avião com ajuda humanitária para a Venezuela, que sofre com a destruição provocada por dois grandes terremotos seguidos.

O novo voo levou 35 bombeiros de São Paulo e Minas Gerais para a cidade de La Guaira, epicentro dos abalos e região mais afetada. Eles vão ajudar no resgate às vítimas.

O voo partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, o número de mortos já chegou a 1.450. Dois deles são brasileiros, segundo o Itamaraty. Já os feridos passam de 3 mil pessoas.

Esses números ainda podem aumentar, à medida que as equipes avançam na busca de pessoas que seguem desaparecidas.

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, foram seguidos de cerca de 20 réplicas, e provocaram destruição e desabamentos, na capital Caracas e várias outras cidades.