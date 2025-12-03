Israel anuncia reabertura da fronteira entre Gaza e Egito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Organização Mundial da Saúde afirma que há mais de 16,5 mil pessoas doentes e feridas que precisam deixar Gaza para receber atendimento médico

Clique aqui e escute a matéria

Israel anunciou nesta quarta-feira (3), a reabertura da passagem de Rafah (a fronteira de Gaza com o Egito) afirmando que os palestinos poderão sair da região "nos próximos dias". A medida estava prevista no plano de paz desenvolvido pelos Estados Unidos. A abertura será realizada em coordenação com o Egito e a União Europeia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que há mais de 16,5 mil pessoas doentes e feridas que precisam deixar Gaza para receber atendimento médico.

O plano inicial era liberar a passagem em 14 de outubro, dias após o começo do cessar-fogo, que acabou sendo adiado. O exército israelense assumiu o controle do lado palestino da fronteira em maio de 2024, alegando que ela estava sendo "usada para fins terroristas" e para a entrada de armas.

Em janeiro, Israel abriu rapidamente a passagem, permitindo que pessoas autorizadas deixassem Gaza e que caminhões transportando ajuda humanitária entrassem no território palestino.

No comunicado, Israel informou também que os restos mortais devolvidos pelo Hamas não correspondem aos dos dois reféns que permanecem em Gaza, que pode ser lido como uma ameaça à continuidade do cessar-fogo.

Os terroristas do Hamas, por sua vez, dizem que é difícil encontrar os restos mortais em meio aos escombros da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, e que realizam novas buscas nesta quarta. A primeira fase do plano deve ser concluída com o retorno dos dois reféns restantes.