Tiroteio em salão de festas na California deixa 4 mortos e 10 feridos
Autoridades afirmam, durante entrevista à imprensa local que os primeiros indícios "sugerem que o caso pode ter sido um incidente direcionado"
Clique aqui e escute a matéria
Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas em um tiroteio durante uma reunião de família em um salão de festas em Stockton na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste sábado, 29, pelo escritório do xerife do condado de San Joaquin.
Heather Brent, porta-voz do departamento, informou que entre as vítimas há crianças e adultos. Segundo ela, os primeiros indícios “sugerem que o caso pode ter sido um incidente direcionado”, disse em entrevista à imprensa local.
Investigação
O tiroteio ocorreu dentro do salão de festas, que compartilha um estacionamento com outros estabelecimentos. Detetives ainda trabalham para identificar um possível motivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As autoridades não forneceram imediatamente informações adicionais sobre o estado de saúde das vítimas. Mais cedo, informaram que várias delas foram levadas a hospitais