Mundo | Notícia

Trump anuncia "fechamento" do espaço aéreo da Venezuela; Maduro acusa EUA de ameaça à soberania

Caracas afirma que as declarações de Trump representam "uma nova agressão extravagante, ilegal e injustificada" que buscam afetar soberania

Por Agência Estado Publicado em 29/11/2025 às 19:20
Governo venezuelano acusa Washington de tentar impor &quot;ileg&iacute;tima jurisdi&ccedil;&atilde;o&quot; sobre seu territ&oacute;rio
Governo venezuelano acusa Washington de tentar impor "ilegítima jurisdição" sobre seu território - FEDERICO PARRA / AFP

A Venezuela afirmou "repudiar com absoluta contundência" a publicação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o espaço aéreo do país. Mais cedo neste sábado, Trump afirmou na Truth Social que o espaço "acima e ao redor da Venezuela" deveria ser considerado "totalmente fechado", em meio ao aumento da presença militar americana no Caribe.

No texto, enviado pelo ministro das Relações Exteriores, Yván Gil Pinto, via Telegram, Caracas afirma que as declarações de Trump representam "uma nova agressão extravagante, ilegal e injustificada" e que buscam afetar a soberania do espaço aéreo nacional, a integridade territorial e a segurança aeronáutica.

O governo venezuelano acusa Washington de tentar impor "ilegítima jurisdição" sobre seu território e afirma que as palavras do presidente dos EUA revelam "pretensões colonialistas sobre nossa região da América Latina e do Caribe".

Soberania sobre território

A Venezuela sustenta ainda que o anúncio americano viola princípios básicos do Direito Internacional e constitui "uma ameaça explícita de uso da força".

O comunicado destaca que nenhum país tem autoridade para interferir no uso do espaço aéreo venezuelano. "A Venezuela não aceitará ordens, ameaças nem ingerências provenientes de nenhum poder estrangeiro."

Caracas também denuncia que os EUA suspenderam unilateralmente os voos de repatriação de migrantes venezuelanos, que vinham ocorrendo semanalmente. O governo diz que seguirá exercendo "soberania plena" sobre seu território e convoca a comunidade internacional a rejeitar o que chamou de ato "imoral" e contrário à paz regional.

