Duelo de extremos leva Chile a escolha entre comunista e ultraconservador no segundo turno
A comunista Jeannette Jara, representante o governo Gabriel Boric, e o ultraconservador José Antonio Kast disputarão o voto dos chilenos
Clique aqui e escute a matéria
O cenário eleitoral chileno se confirmou neste domingo, 16, com a polarização extrema definindo os candidatos para o segundo turno presidencial. A comunista Jeannette Jara, representante da coalizão de esquerda do governo Gabriel Boric, e o ultraconservador José Antonio Kast, do Partido Republicano, disputarão o voto dos chilenos na próxima etapa.
Com 92,66% das urnas apuradas, Jara lidera com 26,76% dos votos, enquanto Kast a segue de perto, com 24,05%, segundo dados do Serviço Eleitoral. A disputa reflete um embate ideológico inédito desde o retorno da democracia no Chile.
Ameaça da Segurança e Polarização
A eleição foi dominada pela preocupação com o aumento da violência urbana e a segurança pública, fator que impulsionou os candidatos de direita. A chegada de grupos de crime organizado e o aumento de homicídios e sequestros na última década (homicídios subiram 140%) se tornaram o tema central.
O outsider populista Franco Parisi surpreendeu ao terminar em terceiro (19,55%), demonstrando força no norte do país, enquanto o direitista Johannes Kaiser (quarto lugar) e Evelyn Matthei (centro-direita) já reconheceram a derrota e sinalizaram apoio a José Antonio Kast no segundo turno, fortalecendo o bloco de oposição contra a esquerda.
Duelo de Visões Radicais
A geografia do voto revela a divisão: Jara concentrou votos no sul, mais pobre, enquanto Kast dominou o centro, incluindo Santiago.
- Jara (Comunista): Crítica a seus rivais por "fomentar o medo", defende o diálogo e propõe medidas como o levantamento do sigilo bancário para combater as finanças do crime organizado.
- Kast (Ultraconservador): Promete deportações em massa e um "escudo fronteiriço", ligando o aumento da criminalidade à imigração ilegal e explorando a comoção gerada por gangues como o Trem de Arágua.
Analistas preveem um cenário desafiador para Jara no segundo turno, já que a tendência é que o eleitorado dos demais candidatos de oposição migre para Kast. O presidente Boric, ao felicitar os finalistas, ressaltou que "apenas pelo diálogo democrático o Chile pode resolver suas dívidas históricas".