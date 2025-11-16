fechar
Duelo de extremos leva Chile a escolha entre comunista e ultraconservador no segundo turno

A comunista Jeannette Jara, representante o governo Gabriel Boric, e o ultraconservador José Antonio Kast disputarão o voto dos chilenos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/11/2025 às 23:04 | Atualizado em 16/11/2025 às 23:06
A elei&ccedil;&atilde;o foi dominada pela preocupa&ccedil;&atilde;o com o aumento da viol&ecirc;ncia urbana e a seguran&ccedil;a p&uacute;blica
A eleição foi dominada pela preocupação com o aumento da violência urbana e a segurança pública - Esteban Felix/AP

O cenário eleitoral chileno se confirmou neste domingo, 16, com a polarização extrema definindo os candidatos para o segundo turno presidencial. A comunista Jeannette Jara, representante da coalizão de esquerda do governo Gabriel Boric, e o ultraconservador José Antonio Kast, do Partido Republicano, disputarão o voto dos chilenos na próxima etapa.

Com 92,66% das urnas apuradas, Jara lidera com 26,76% dos votos, enquanto Kast a segue de perto, com 24,05%, segundo dados do Serviço Eleitoral. A disputa reflete um embate ideológico inédito desde o retorno da democracia no Chile.

Ameaça da Segurança e Polarização

A eleição foi dominada pela preocupação com o aumento da violência urbana e a segurança pública, fator que impulsionou os candidatos de direita. A chegada de grupos de crime organizado e o aumento de homicídios e sequestros na última década (homicídios subiram 140%) se tornaram o tema central.

O outsider populista Franco Parisi surpreendeu ao terminar em terceiro (19,55%), demonstrando força no norte do país, enquanto o direitista Johannes Kaiser (quarto lugar) e Evelyn Matthei (centro-direita) já reconheceram a derrota e sinalizaram apoio a José Antonio Kast no segundo turno, fortalecendo o bloco de oposição contra a esquerda.

Duelo de Visões Radicais

A geografia do voto revela a divisão: Jara concentrou votos no sul, mais pobre, enquanto Kast dominou o centro, incluindo Santiago.

  • Jara (Comunista): Crítica a seus rivais por "fomentar o medo", defende o diálogo e propõe medidas como o levantamento do sigilo bancário para combater as finanças do crime organizado.
  • Kast (Ultraconservador): Promete deportações em massa e um "escudo fronteiriço", ligando o aumento da criminalidade à imigração ilegal e explorando a comoção gerada por gangues como o Trem de Arágua.

Analistas preveem um cenário desafiador para Jara no segundo turno, já que a tendência é que o eleitorado dos demais candidatos de oposição migre para Kast. O presidente Boric, ao felicitar os finalistas, ressaltou que "apenas pelo diálogo democrático o Chile pode resolver suas dívidas históricas".

