Mundo | Notícia

Trump celebra avanços para fim de shutdown e chama acordo no Congresso de 'grande vitória'

O Senado norte-americano aprovou por 60 votos a 40 uma medida que permitiria o financiamento do governo até 30 de janeiro de 2026

Por JC Publicado em 11/11/2025 às 19:22 | Atualizado em 11/11/2025 às 19:22
O shutdown — a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos — entrou em nova fase nesta semana
O shutdown — a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos — entrou em nova fase nesta semana

*Com Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o acordo que deve colocar fim à paralisação do governo e classificou a tratativa como uma "grande vitória". O Senado aprovou na madrugada desta terça-feira (11) o projeto de gastos que agora segue para a Câmara dos Representantes, liderada pelo republicano Mike Johnson, elogiado publicamente por Trump.

"Quero parabenizar o presidente da Câmara, Mike Johnson, e os líderes do Senado por esse grande resultado", disse Trump, ao lado do vice-presidente JD Vance, que destacou os recrutas militares como o "recurso mais valioso da nação" em discurso no Cemitério Nacional de Arlington neste feriado de Dia dos Veteranos.

O presidente dedicou parte de suas falas a agradecer o serviço dos veteranos militares. "Cada um de vocês conquistou o respeito e a gratidão de toda a nossa nação", afirmou.

O shutdown — a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos — entrou em nova fase nesta semana, já que o Senado aprovou por 60 votos a 40 uma medida que permitiria o financiamento do governo até 30 de janeiro de 2026.

O texto prevê pagamento retroativo de servidores, reversão de demissões ocorridas durante a paralisação e garantias temporárias para programas de assistência alimentar.

NOVA VOTAÇÃO

No entanto, o projeto ainda não encerra oficialmente a paralisação: o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, afirmou que pretende colocar o projeto em votação nas próximas 36 horas e dará um aviso formal aos membros para retorno e votação. Só após a aprovação pela Câmara e a sanção presidencial é que o governo poderá, de fato, retomar plenamente as atividades interrompidas desde 1º de outubro de 2025.

“O avanço no Senado é um passo importante, mas não significa fim imediato do shutdown. Há etapas institucionais necessárias ainda — por isso a incerteza persiste e continua afetando a rotina de empresas, imigrantes e viajantes”, diz o advogado Vinícius Bicalho, licenciado nos Estados Unidos, professor de pós-graduação de direito migratório e mestre pela Universidade do Sul da Califórnia.

IMPACTOS NO PAÍS

O efeito mais visível e urgente da paralisação tem sido o colapso no transporte aéreo. Segundo dados do último fim de semana, mais de 2.700 voos foram cancelados e cerca de 10.000 sofreram atrasos, reflexo da ausência de pagamento a profissionais essenciais — incluindo aproximadamente 13 mil controladores de tráfego aéreo e técnicos de manutenção que vêm trabalhando sem remuneração desde o início do shutdown em 1º de outubro.

Companhias como American Airlines, Delta, United e Latam anunciaram remarcações em massa e ajustes operacionais, prejudicando itinerários internacionais e afetando passageiros no Brasil. Em incidentes recentes, como o da sexta-feira, 7 de novembro, mais de 600 voos com origem ou destino em hubs como JFK (Nova York), ATL (Atlanta) e MIA (Miami) foram suspensos por falta de equipe, deixando milhares de viajantes em longas filas e com remarcações sucessivas.

“A falta de pagamento compromete a prestação de serviços essenciais. Cada cancelamento gera efeitos logísticos e econômicos que se multiplicam — desde passageiros retidos até empresas que dependem de agilidade operacional”, afirma Bicalho.

Autoridades da Federal Aviation Administration (FAA) alertam que a normalização total das operações pode levar duas a três semanas após o fim oficial da paralisação, devido ao acúmulo de atrasos e à necessidade de reprogramação de escalas e manutenção.

 

