Zohran Mamdani: quem é o muçulmano, socialista e tiktoker que virou prefeito de Nova York

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Democrata derrotou nomes tradicionais e se tornou o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade dos EUA, com discurso de esquerda e linguagem jovem

Clique aqui e escute a matéria

O democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York nesta terça-feira (4). Aos 34 anos, o político fará história como o primeiro muçulmano e declaradamente de esquerda a governar a cidade mais populosa dos Estados Unidos.

A vitória representa, ainda, uma derrota política para o presidente Donald Trump, que tentou interferir na disputa ao apoiar adversários do democrata e ameaçar cortar verbas federais caso ele fosse eleito.

Quem é Zohran Mamdani

Nascido em Kampala, capital de Uganda, Mamdani se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Filho da cineasta indiana Mira Nair e de um pai ugandês, cresceu em New York, onde construiu sua carreira política.

Fluente em seis idiomas, entre eles inglês, hindi e árabe, o agora prefeito se define como socialista e progressista, defendendo pautas voltadas à classe trabalhadora e aos imigrantes. Antes da prefeitura, Mamdani exerceu três mandatos como deputado estadual pelo estado de Nova York.

Ele ganhou notoriedade nacional por suas posições críticas a Israel na Faixa de Gaza e por defender a criação de creches e transporte público gratuitos, além do congelamento dos aluguéis para milhões de nova-iorquinos.

Com uma comunicação afiada nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde acumula milhões de visualizações, Mamdani conquistou o público jovem e transformou sua imagem em símbolo de renovação dentro do Partido Democrata.

A eleição e as reviravoltas

A campanha eleitoral foi marcada por reviravoltas. Mamdani superou nas primárias democratas o ex-governador Andrew Cuomo, figura tradicional da política local e tido como favorito às eleições. Após a primeira derrota, Cuomo decidiu concorrer como independente e recebeu apoio do atual prefeito, Eric Adams, e até de Trump.

Com uma campanha centrada no alto custo de vida em Nova York, o democrata manteve o foco em temas econômicos e sociais, atraindo eleitores desde jovens de bairros periféricos até moradores de regiões mais ricas.

Durante a corrida eleitoral, enfrentou ataques de cunho religioso e acusações de extremismo. Trump chegou a chamá-lo de "comunista" e "lunático" em postagens nas redes sociais.

Em resposta, Mamdani declarou em discurso: "se tem alguém que pode mostrar para uma nação traída por Trump como o derrotar, esse alguém é a cidade que o criou, Nova York".

Por que Mamdani está chamando a atenção

A vitória de Mamdani simboliza uma guinada na política nova-iorquina e tem repercussão nacional. Seu alinhamento progressista e sua trajetória de imigrante desafiam tanto o establishment (elite que comanda a política) democrata quanto o discurso conservador do governo federal.

Dentro do próprio partido, ele é visto com cautela por lideranças mais tradicionais, que o consideram "muito à esquerda". Mesmo assim, segundo o G1, recebeu um telefonema de apoio do ex-presidente Barack Obama dias antes da votação.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

