Zohran Mamdani: quem é o muçulmano, socialista e tiktoker que virou prefeito de Nova York
Democrata derrotou nomes tradicionais e se tornou o primeiro prefeito muçulmano da maior cidade dos EUA, com discurso de esquerda e linguagem jovem
Clique aqui e escute a matéria
O democrata Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York nesta terça-feira (4). Aos 34 anos, o político fará história como o primeiro muçulmano e declaradamente de esquerda a governar a cidade mais populosa dos Estados Unidos.
A vitória representa, ainda, uma derrota política para o presidente Donald Trump, que tentou interferir na disputa ao apoiar adversários do democrata e ameaçar cortar verbas federais caso ele fosse eleito.
Quem é Zohran Mamdani
Nascido em Kampala, capital de Uganda, Mamdani se mudou para os Estados Unidos ainda na infância. Filho da cineasta indiana Mira Nair e de um pai ugandês, cresceu em New York, onde construiu sua carreira política.
Fluente em seis idiomas, entre eles inglês, hindi e árabe, o agora prefeito se define como socialista e progressista, defendendo pautas voltadas à classe trabalhadora e aos imigrantes. Antes da prefeitura, Mamdani exerceu três mandatos como deputado estadual pelo estado de Nova York.
Ele ganhou notoriedade nacional por suas posições críticas a Israel na Faixa de Gaza e por defender a criação de creches e transporte público gratuitos, além do congelamento dos aluguéis para milhões de nova-iorquinos.
Com uma comunicação afiada nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde acumula milhões de visualizações, Mamdani conquistou o público jovem e transformou sua imagem em símbolo de renovação dentro do Partido Democrata.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A eleição e as reviravoltas
A campanha eleitoral foi marcada por reviravoltas. Mamdani superou nas primárias democratas o ex-governador Andrew Cuomo, figura tradicional da política local e tido como favorito às eleições. Após a primeira derrota, Cuomo decidiu concorrer como independente e recebeu apoio do atual prefeito, Eric Adams, e até de Trump.
Com uma campanha centrada no alto custo de vida em Nova York, o democrata manteve o foco em temas econômicos e sociais, atraindo eleitores desde jovens de bairros periféricos até moradores de regiões mais ricas.
Durante a corrida eleitoral, enfrentou ataques de cunho religioso e acusações de extremismo. Trump chegou a chamá-lo de "comunista" e "lunático" em postagens nas redes sociais.
Em resposta, Mamdani declarou em discurso: "se tem alguém que pode mostrar para uma nação traída por Trump como o derrotar, esse alguém é a cidade que o criou, Nova York".
Por que Mamdani está chamando a atenção
A vitória de Mamdani simboliza uma guinada na política nova-iorquina e tem repercussão nacional. Seu alinhamento progressista e sua trajetória de imigrante desafiam tanto o establishment (elite que comanda a política) democrata quanto o discurso conservador do governo federal.
Dentro do próprio partido, ele é visto com cautela por lideranças mais tradicionais, que o consideram "muito à esquerda". Mesmo assim, segundo o G1, recebeu um telefonema de apoio do ex-presidente Barack Obama dias antes da votação.