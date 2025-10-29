Trump diz que Coreia do Sul pagou US$ 350 bi para reduzir tarifas e espera encontro com Xi Jinping

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em rede social, presidente americano afirma que sul-coreanos também comprarão petróleo dos EUA e que investimentos no país ultrapassarão US$ 600 bi

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29), através de sua rede social Truth Social, que a Coreia do Sul concordou em pagar US$ 350 bilhões aos EUA para obter uma redução nas tarifas alfandegárias impostas por Washington.

Segundo o presidente americano, o acordo incluiria também o compromisso dos sul-coreanos de comprar petróleo e gás dos EUA "em grandes quantidades". Trump acrescentou que os investimentos de empresas da Coreia do Sul nos Estados Unidos devem ultrapassar os US$ 600 bilhões e que a aliança militar entre os dois países "está mais forte do que nunca".

Curiosamente, na publicação, Trump agradeceu ao primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Min-seok, e não ao presidente do país, Lee Jae Myung, pela negociação.

Expectativa pelo encontro com Xi Jinping

Em outra postagem, o presidente americano manifestou sua expectativa para o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. "Estou ansioso", escreveu Trump sobre a reunião, que está marcada para acontecer na noite desta quarta-feira, às 23h (horário de Brasília).

As declarações de Trump sobre os dois países asiáticos ocorrem em meio a um cenário de intensas negociações e tensões comerciais globais, marcadas pela política protecionista e pelo uso de tarifas como ferramenta de pressão pela administração republicana.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />