fechar
Mundo | Notícia

Trump diz que Coreia do Sul pagou US$ 350 bi para reduzir tarifas e espera encontro com Xi Jinping

Em rede social, presidente americano afirma que sul-coreanos também comprarão petróleo dos EUA e que investimentos no país ultrapassarão US$ 600 bi

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 19:43
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas - NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29), através de sua rede social Truth Social, que a Coreia do Sul concordou em pagar US$ 350 bilhões aos EUA para obter uma redução nas tarifas alfandegárias impostas por Washington.

Segundo o presidente americano, o acordo incluiria também o compromisso dos sul-coreanos de comprar petróleo e gás dos EUA "em grandes quantidades". Trump acrescentou que os investimentos de empresas da Coreia do Sul nos Estados Unidos devem ultrapassar os US$ 600 bilhões e que a aliança militar entre os dois países "está mais forte do que nunca".

Leia Também

Curiosamente, na publicação, Trump agradeceu ao primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Min-seok, e não ao presidente do país, Lee Jae Myung, pela negociação.

Expectativa pelo encontro com Xi Jinping

Em outra postagem, o presidente americano manifestou sua expectativa para o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. "Estou ansioso", escreveu Trump sobre a reunião, que está marcada para acontecer na noite desta quarta-feira, às 23h (horário de Brasília).

As declarações de Trump sobre os dois países asiáticos ocorrem em meio a um cenário de intensas negociações e tensões comerciais globais, marcadas pela política protecionista e pelo uso de tarifas como ferramenta de pressão pela administração republicana.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Senado dos EUA aprova medida que bloqueia tarifas de Trump para o Brasil
TARIFAÇO

Senado dos EUA aprova medida que bloqueia tarifas de Trump para o Brasil
"Ele tem meu telefone e eu tenho o dele", diz Lula sobre Trump
Internacional

"Ele tem meu telefone e eu tenho o dele", diz Lula sobre Trump

Compartilhe

Tags