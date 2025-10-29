Trump diz que Coreia do Sul pagou US$ 350 bi para reduzir tarifas e espera encontro com Xi Jinping
Em rede social, presidente americano afirma que sul-coreanos também comprarão petróleo dos EUA e que investimentos no país ultrapassarão US$ 600 bi
Por
JC
Publicado em 29/10/2025 às 19:43
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29), através de sua rede social Truth Social, que a Coreia do Sul concordou em pagar US$ 350 bilhões aos EUA para obter uma redução nas tarifas alfandegárias impostas por Washington.
Segundo o presidente americano, o acordo incluiria também o compromisso dos sul-coreanos de comprar petróleo e gás dos EUA "em grandes quantidades". Trump acrescentou que os investimentos de empresas da Coreia do Sul nos Estados Unidos devem ultrapassar os US$ 600 bilhões e que a aliança militar entre os dois países "está mais forte do que nunca".
Curiosamente, na publicação, Trump agradeceu ao primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Min-seok, e não ao presidente do país, Lee Jae Myung, pela negociação.
Expectativa pelo encontro com Xi Jinping
Em outra postagem, o presidente americano manifestou sua expectativa para o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. "Estou ansioso", escreveu Trump sobre a reunião, que está marcada para acontecer na noite desta quarta-feira, às 23h (horário de Brasília).
As declarações de Trump sobre os dois países asiáticos ocorrem em meio a um cenário de intensas negociações e tensões comerciais globais, marcadas pela política protecionista e pelo uso de tarifas como ferramenta de pressão pela administração republicana.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />