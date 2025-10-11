Palestinos voltam a bairros destruídos e Israel se prepara para libertar reféns
Israel deve libertar cerca de 250 prisioneiros palestinos e 1,7 mil pessoas detidas em Gaza nos últimos dois anos sem acusação formal
Clique aqui e escute a matéria
O cessar-fogo em Gaza completou neste sábado (11) seu segundo dia, com milhares de palestinos voltando a bairros destruídos e Israel se preparando para libertar 48 reféns na segunda-feira (13).
Cerca de 200 militares dos Estados Unidos chegaram a Israel para monitorar o acordo com o Hamas. Eles devem instalar um centro para coordenar a entrada de ajuda humanitária e ações logísticas e de segurança. "Este esforço será feito sem tropas americanas em solo em Gaza", disse o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA.
O enviado americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, discursaram em uma manifestação em Tel Aviv. "Aos reféns, nossos irmãos e irmãs, vocês estão voltando para casa", afirmou Witkoff à multidão. Kushner disse que a libertação está prevista para segunda-feira e que o governo acredita que cerca de 20 reféns permanecem vivos.
Uma cópia do acordo de cessar-fogo obtida pela Associated Press mostra que o Hamas deve informar, em até 72 horas, sobre corpos de reféns não liberados. Israel, por sua vez, deve fornecer dados sobre restos mortais de palestinos mantidos sob custódia. A troca será mediada por intermediários e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sem cerimônias públicas ou cobertura da imprensa.
Israel deve libertar cerca de 250 prisioneiros palestinos e 1,7 mil pessoas detidas em Gaza nos últimos dois anos sem acusação formal. O Serviço Penitenciário informou que os prisioneiros foram transferidos para instalações nas prisões de Ofer e Ktzi'ot, onde aguardam decisão do governo.
Organizações humanitárias pediram a Israel que reabra mais passagens para a entrada de alimentos e suprimentos. Uma autoridade da ONU disse que Israel autorizou o aumento das entregas a partir de domingo (12). O Programa Mundial de Alimentos informou que está pronto para restabelecer 145 pontos de distribuição, e cerca de 170 mil toneladas de alimentos estão em países vizinhos aguardando liberação. Persistem dúvidas sobre quem administrará Gaza após a retirada das tropas israelenses e se o Hamas cumprirá a exigência de se desarmar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel poderá retomar a ofensiva se o grupo não cumprir o acordo.
Um funcionário do hospital Shifa, em Gaza, informou que 45 corpos foram retirados dos escombros nas últimas 24 horas. Segundo ele, as vítimas estavam desaparecidas havia dias ou semanas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O plano apresentado por Trump prevê que Israel mantenha presença militar indefinida em parte de Gaza, próxima à fronteira, enquanto uma força internacional composta por tropas de países árabes e muçulmanos ficaria responsável pela segurança interna. O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, defendeu que a missão seja autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU.
O Exército israelense informou que continuará operando nos cerca de 50% do território de Gaza que ainda controla, de forma defensiva, após recuar para as linhas acordadas.
A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas invadiram Israel, matando cerca de 1,2 mil pessoas e fazendo 250 reféns. Na ofensiva israelense, mais de 67 mil palestinos morreram em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, que diz que metade das vítimas eram mulheres e crianças. A ONU considera esses dados a estimativa mais confiável. A guerra desencadeou novos conflitos na região, protestos em vários países e acusações de genocídio, negadas por Israel. Fonte: Associated Press
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.