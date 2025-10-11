fechar
Líder de grupo terrorista Hamas diz que desarmamento 'está fora de discussão'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda etapa do plano de paz

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/10/2025 às 17:56
Acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor na sexta-feira (10)
Acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor na sexta-feira (10) - Jehad Alshrafi / ESTADÃO CONTEÚDO

O desarmamento do grupo terrorista Hamas, conforme previsto no plano de paz para Gaza do presidente americano Donald Trump, está "fora de discussão", disse um líder do movimento islamista palestino à AFP neste sábado, 11.

"A proposta de entregar as armas está fora de discussão e não é negociável", disse o alto funcionário sob condição de anonimato. Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz.

Em entrevista ao Estadão na semana passada, Michael Milshtein, especialista em Estudos Palestinos e chefe do Fórum de Estudos Palestinos no Centro Moshe Dayan de Estudos do Oriente Médio e da África na Universidade de Tel-Aviv, já tinha descartado tal possibilidade. "O Hamas diz que Deus está com aqueles que são pacientes. Eles sabem que agora é um momento de contenção, mas vão voltar no futuro", afirmou.

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor às 12h no horário local (6h no horário de Brasília) desta sexta-feira, 10.

As tropas do Exército israelense começaram a se reposicionar dentro de Gaza para as linhas acordadas no acordo de trégua após aprovação do cessar-fogo pelo gabinete do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu durante a madrugada.

Milhares de pessoas que haviam se reunido em Wadi Gaza, no centro do território palestino, pela manhã, começaram a caminhar para o norte após o anúncio do Exército. Antes disso, palestinos relataram intenso bombardeio em partes de Gaza.

A aprovação do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo gabinete israelense marca um passo importante para o fim de uma guerra devastadora de dois anos que desestabilizou o Oriente Médio.

Próximas fases

Israel deve receber de volta todos os reféns que seguem na Faixa de Gaza. Segundo o Exército, dos 48 sequestrados, 20 são considerados vivos. Esse era o ponto mais urgente do plano para os israelenses e americanos.

Este acordo inicial entre o Hamas e Israel aborda apenas alguns dos 20 pontos de um plano proposto por Trump no mês passado, e algumas das questões mais difíceis parecem ter sido deixadas para uma fase futura das negociações. Entre elas, quem governaria a Faixa de Gaza do pós-guerra e se, em que medida e como o Hamas deporia suas armas.

Trump reiterou em uma reunião na quinta-feira que o desarmamento fará parte da segunda fase do acordo sobre Gaza. "Não vou falar sobre isso porque vocês mais ou menos sabem o que é a fase dois. Mas... haverá desarmamento", disse Trump a repórteres. O presidente acrescentou que também haverá retiradas das forças israelenses.

Israelenses e palestinos comemoraram o anúncio do cessar-fogo na noite de quarta-feira, 8. Mesmo com muitos detalhes ainda a serem acordados, muitos expressaram alívio com o progresso.

Na chamada Praça dos Sequestrados, em Tel-Aviv, israelenses cantaram, dançaram e ergueram bandeiras israelenses e americanas Einav Zangauker, mãe do refém israelense Matan Zangauker, disse a jornalistas que quer dizer ao filho que o ama. "Se eu tenho um sonho, é ver Matan dormir em sua própria cama", disse ela.

