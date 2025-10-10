Trump anuncia tarifa adicional de 100% à China, a partir de 1º de novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 10, uma tarifa de 100% à China, a partir de 1º de novembro, além das que estão sendo cobradas atualmente. Em publicação na Truth Social, o republicano também anunciou controles de exportações sobre "todo e qualquer software crítico".

O republicano justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva" ao informar que, a partir de 1º de novembro de 2025, irá impor controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica.

"Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações", escreveu na postagem.

O republicano afirma que a nova alíquota norte-americana para a China será válida a partir de 1º de novembro, mas pode ser adiantada, "dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China".

Trump não descarta reunião com Xi Jinping

O presidente norte-americano, Donald Trump, não descartou a reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, apesar da nova tarifa de 100% aplicada pela administração republicana contra Pequim, ao responder perguntar de repórteres no Salão Oval, nesta sexta-feira, 10. Havia previsão de que os líderes se encontrassem na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, em cerca de duas semanas.



"Não sei se terei a reunião com Xi, mas eu estarei lá", disse, ao mencionar que ficou surpresa com o anúncio chinês de controle de exportação de terras raras. "Vamos ver o que acontece em relação à China, é por isso coloquei tarifa para 1º de novembro", acrescentou.



Apesar da tensão com Pequim, o republicano ressaltou que possui uma "boa relação" com Xi e que a medida chinesa não mira apenas os EUA, mas todos os países.



Sobre a paralisação do governo, ele afirmou que autorizou demissões de "muitas pessoas".