Mundo | Notícia

Trump anuncia tarifa adicional de 100% à China, a partir de 1º de novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/10/2025 às 19:02 | Atualizado em 10/10/2025 às 21:01
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 10, uma tarifa de 100% à China, a partir de 1º de novembro, além das que estão sendo cobradas atualmente. Em publicação na Truth Social, o republicano também anunciou controles de exportações sobre "todo e qualquer software crítico".

O republicano justificou a medida dizendo que Pequim "assumiu uma posição extraordinariamente agressiva" ao informar que, a partir de 1º de novembro de 2025, irá impor controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica.

"Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações", escreveu na postagem.

O republicano afirma que a nova alíquota norte-americana para a China será válida a partir de 1º de novembro, mas pode ser adiantada, "dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China".

Trump não descarta reunião com Xi Jinping

O presidente norte-americano, Donald Trump, não descartou a reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, apesar da nova tarifa de 100% aplicada pela administração republicana contra Pequim, ao responder perguntar de repórteres no Salão Oval, nesta sexta-feira, 10. Havia previsão de que os líderes se encontrassem na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, em cerca de duas semanas.

"Não sei se terei a reunião com Xi, mas eu estarei lá", disse, ao mencionar que ficou surpresa com o anúncio chinês de controle de exportação de terras raras. "Vamos ver o que acontece em relação à China, é por isso coloquei tarifa para 1º de novembro", acrescentou.

Apesar da tensão com Pequim, o republicano ressaltou que possui uma "boa relação" com Xi e que a medida chinesa não mira apenas os EUA, mas todos os países.

Sobre a paralisação do governo, ele afirmou que autorizou demissões de "muitas pessoas".

