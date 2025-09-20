Ataque cibernético provoca cancelamentos e atrasos em voos; veja aeroportos afetados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com os aeroportos, problema se concentrou em um provedor de sistemas de check-in e embarque, e não nas companhias aéreas ou nos terminais

Um ataque cibernético contra os sistemas de check-in e embarque atingiu neste sábado (20) alguns dos principais aeroportos da Europa, provocando atrasos, cancelamentos e redirecionamentos de voos. As falhas foram registradas nos aeroportos de Bruxelas, Brandemburgo (Berlim) e Heathrow (Londres), que tiveram de recorrer ao atendimento manual para manter as operações.

De acordo com os aeroportos, o problema se concentrou em um provedor de sistemas de check-in e embarque, e não nas companhias aéreas ou nos terminais.

Bruxelas

O Aeroporto de Bruxelas reportou inicialmente que o ataque havia causado um "grande impacto" nos horários dos voos. De acordo com a porta-voz Ihsane Chioua Lekhli, até o meio da manhã, nove voos haviam sido cancelados, quatro redirecionados para outro aeroporto e outros 15 enfrentaram atrasos de pelo menos uma hora.

Em entrevista à emissora VTM, ela afirmou que ainda não estava claro por quanto tempo as falhas poderiam persistir. Em razão do ataque, o check-in e o embarque estavam sendo feitos apenas de forma manual.

"Houve um ataque cibernético na sexta-feira à noite, 19 de setembro, contra o provedor de serviços de sistemas de check-in e embarque, afetando vários aeroportos europeus, incluindo o Aeroporto de Bruxelas", disse em um comunicado.

Brandemburgo (Berlim)

Já Axel Schmidt, chefe de comunicação do Aeroporto de Brandemburgo, em Berlim, afirmou que até o fim da manhã não havia registros de voos cancelados especificamente por causa do ataque, embora a situação pudesse mudar.

"Devido a um problema técnico em um provedor de sistema que opera em toda a Europa, o tempo de espera no check-in está aumentando. Estamos trabalhando em uma rápida solução", diz um comunicado divulgado no site do aeroporto.

Heathrow (Londres)

Em Heathrow, em Londres, considerado o aeroporto mais movimentado da Europa, uma nota afirma que a interrupção foi "mínima", sem cancelamentos de voos diretamente ligados aos problemas. Um porta-voz não informou quantos voos tiveram atrasos em razão do ataque cibernético.

"A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em vários aeroportos ao redor do mundo, está enfrentando um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que partem", disse o Heathrow à imprensa.

Resolução do problema

A Collins Aerospace, empresa responsável por sistemas que permitem aos passageiros realizar check-in, imprimir cartões de embarque e etiquetas de bagagem e despachar malas em totens, informou que houve uma "interrupção cibernética" em seu software MUSE (Multi-User System Environment) em "aeroportos selecionados".

Fundada em 2018, a empresa americana de tecnologia atua com aviação e defesa e é subsidiária da RTX Corp., antiga Raytheon Technologies.

O sistema da empresa não oferece check-in direto para os passageiros, mas fornece a tecnologia que permite que os passageiros façam o check-in, imprimam cartões de embarque e etiquetas de bagagem e despachem suas próprias bagagens. Os procedimentos são realizados em um quiosque.

A empresa informou que está "trabalhando ativamente para resolver o problema e restaurar a funcionalidade total de seus serviços o mais rápido possível".

"O impacto está limitado ao check-in eletrônico de passageiros e ao despacho de bagagens, e pode ser mitigado com operações manuais de check-in", afirmou em comunicado.

O impacto foi sentido apenas em alguns aeroportos: os aeroportos de Roissy, Orly e Le Bourget, na área de Paris, não relataram interrupções.