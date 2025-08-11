Trump anuncia envio de tropas e remoção de sem-teto para "limpar" Washington

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente diz querer tornar Washington a "capital mais bonita do mundo" e cita outras cidades como próximas alvos de ações semelhantes

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) que o governo federal começará a remover barracas de pessoas em situação de rua de parques e outros espaços públicos em Washington, D.C. A medida, segundo ele, faz parte de um plano para combater a criminalidade e revitalizar a capital.

Em coletiva na Casa Branca, Trump afirmou que "há muitos lugares para onde os sem-teto podem ir" e prometeu assistência, embora não tenha detalhado como a remoção será conduzida ou que tipo de apoio será oferecido.

O presidente também confirmou o envio de 800 soldados da Guarda Nacional à cidade, com chegada prevista para a próxima semana. Segundo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, esse será o primeiro passo de uma ação mais ampla, que pode se estender a outras cidades.

Trump defendeu a federalização do controle policial em Washington, afirmando que a capital será transformada na "mais bonita do mundo". Ele mencionou Chicago como outro exemplo de cidade com altos índices de criminalidade e disse que o plano federal pretende ainda “eliminar favelas” em áreas sob controle do governo e acabar com as chamadas "cidades-santuário", que oferecem abrigo a imigrantes sem documentação.

Para justificar as ações, o presidente alegou que a taxa de homicídios em Washington supera a de cidades como Bogotá e Cidade do México.

Com informações do Estadão Conteúdo.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />