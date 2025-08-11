fechar
Trump anuncia envio de tropas e remoção de sem-teto para "limpar" Washington

Presidente diz querer tornar Washington a "capital mais bonita do mundo" e cita outras cidades como próximas alvos de ações semelhantes

Por JC Publicado em 11/08/2025 às 14:43
trump afirma que mudanças farão da capital a "mais bonita do mundo"
trump afirma que mudanças farão da capital a "mais bonita do mundo" - MARK SCHIEFELBEIN/ ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) que o governo federal começará a remover barracas de pessoas em situação de rua de parques e outros espaços públicos em Washington, D.C. A medida, segundo ele, faz parte de um plano para combater a criminalidade e revitalizar a capital.

Em coletiva na Casa Branca, Trump afirmou que "há muitos lugares para onde os sem-teto podem ir" e prometeu assistência, embora não tenha detalhado como a remoção será conduzida ou que tipo de apoio será oferecido.

O presidente também confirmou o envio de 800 soldados da Guarda Nacional à cidade, com chegada prevista para a próxima semana. Segundo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, esse será o primeiro passo de uma ação mais ampla, que pode se estender a outras cidades.

Trump defendeu a federalização do controle policial em Washington, afirmando que a capital será transformada na "mais bonita do mundo". Ele mencionou Chicago como outro exemplo de cidade com altos índices de criminalidade e disse que o plano federal pretende ainda “eliminar favelas” em áreas sob controle do governo e acabar com as chamadas "cidades-santuário", que oferecem abrigo a imigrantes sem documentação.

Para justificar as ações, o presidente alegou que a taxa de homicídios em Washington supera a de cidades como Bogotá e Cidade do México.

Com informações do Estadão Conteúdo.

