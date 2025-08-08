Embaixadas dos EUA e da China 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em meio ao tarifaço promovido, o Brasil tornou-se pivô de um embate entre as Embaixadas dos Estados Unidos e da China nas redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

Em meio ao tarifaço promovido por Donald Trump e ao decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Brasil tornou-se pivô de um embate entre as Embaixadas dos Estados Unidos e da China nas redes sociais.

Enquanto a embaixada americana no Brasil critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os chineses elogiam os produtos nacionais e afirmam que a nação da Ásia está aberta às exportações do Brasil.

O que diz a Embaixada dos EUA

Nesta quinta-feira, 7, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil, das quais Moraes seria o "principal arquiteto". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e fez uma ameaça aos que se aliarem ao magistrado.

"Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes", disseram os americanos em publicação no X (antigo Twitter).

Como mostrou o Estadão, o Itamaraty pretende convocar Gabriel Escobar chefe da embaixada, para prestar esclarecimentos sobre a publicação.

O que diz a Embaixada da China

Por outro lado, o perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros. Em publicação na quarta-feira, 6, o órgão afirmou que o açaí "conquistou paladares" chineses.

"A superfruta amazônica ganha espaço nas lojas de bebidas, atraindo consumidores chineses pelo sabor único e benefícios à saúde", escreveu a embaixada.

O açaí não foi o único produto do Brasil saudado por publicações da Embaixada da China. Em 2 de agosto, o perfil destacou a abertura do mercado chinês para o café e o gergelim brasileiros. Ambos os produtos passaram a ter tarifas adicionais nos Estados Unidos desde quarta-feira.

O café nacional também foi destaque de uma publicação na terça-feira, 5, quando a embaixada chinesa referiu-se ao produto como "queridíssimo café brasileiro".

Vistos suspensos

As publicações da Embaixada dos Estados Unidos vão ao encontro das investidas do governo Trump contra Moraes e outros ministros do STF.

Enquanto Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, uma medida criada para restringir direitos de violadores graves dos direitos humanos, outros sete ministros da Corte tiveram vistos suspensos pelo governo americano.

Críticas a Moraes

O Departamento de Estado do País, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também tem elevado o tom contra Moraes.

O chefe do órgão, o secretário Marco Rubio, repercutiu a imposição da Lei Magnitsky contra Moraes afirmando que "togas não podem proteger" violadores de direitos humanos.

"Que isso sirva de aviso para aqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas - as togas judiciais não podem protegê-los", disse Rubio em 30 de julho. A publicação do secretário foi replicada pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos.

Na terça passada, o vice-secretário do órgão, o diplomata Christopher Landau, afirmou que Moraes tem "impulsos orwellianos", referindo-se à obra de George Orwell, que faz críticas ao totalitarismo.

fonte: Estadão Conteúdo

