França anuncia que reconhecerá o Estado da Palestina, diz presidente Macron

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Presidente francês condiciona o Estado palestino à desmilitarização do Hamas e ao pleno reconhecimento de Israel; anúncio solene será feito na ONU

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (24) que seu país reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina. A declaração, feita através da rede social X, representa uma mudança significativa na política externa de uma das principais potências europeias em relação ao conflito no Oriente Médio.

"Fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que reconheceremos o Estado da Palestina", escreveu o presidente francês. Ele informou que fará um "anúncio solene" sobre a decisão durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

O reconhecimento, no entanto, vem acompanhado de uma série de condições claras. Macron defendeu um plano de paz que inclui a implementação de um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns e a entrada maciça de ajuda humanitária em Gaza.

Além disso, o presidente francês ressaltou que a construção do Estado da Palestina deve garantir sua viabilidade e estar atrelada a duas exigências cruciais: a desmilitarização do Hamas e o pleno reconhecimento de Israel pelo novo estado. Segundo ele, apenas nessas condições a solução de dois estados poderá "contribuir para a segurança de todos no Oriente Médio".

"Nós venceremos a paz", finalizou Macron em sua postagem. A decisão da França se soma a de outros países europeus que recentemente reconheceram a Palestina e aumenta a pressão diplomática por uma solução para o conflito.

(Com informações da Estadão Conteúdo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />