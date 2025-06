Israel acusa Irã de lançar mísseis menos de 3h após cessar-fogo entrar em vigor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que foi acertado um cessar-fogo "completo e total" no conflito entre Israel e Irã

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (24) que o Irã "violou completamente" o cessar-fogo bilateral ao lançar mísseis após a trégua entrar em vigor. Katz disse que instruiu o exército israelense a retomar ataques a alvos paramilitares e governamentais iranianos.

Israel afirmou ter identificado mísseis lançados do Irã em seu espaço aéreo menos de três horas após a entrada em vigor do cessar-fogo, depois que tanto Israel quanto Irã aceitaram o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra entre os dois países.

CESSAR-FOGO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que foi acertado um cessar-fogo "completo e total" no conflito entre Israel e Irã. De acordo com postagem de Trump na rede Truth Social, publicada na noite desta segunda-feira (23), o acordo entrará em vigor dentro de seis horas.

O anunciou ocorreu horas depois de o Irã lançar mísseis na Base Aérea de Al Udeid, no Catar, a maior instalação militar americana no Oriente Médio, retaliando os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas.

"Oficialmente, o Irã iniciará o CESSAR-FOGO e, na 12ª hora, Israel iniciará o CESSAR-FOGO e, na 24ª hora, o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo. Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará", diz o presidente dos Estados Unidos.