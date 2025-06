Israel deporta ativista brasileiro que estava em barco de ajuda humanitária a Gaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O governo de Israel informou nesta quinta-feira (12) que deportou mais seis ativistas internacionais que foram detidos no início da semana a bordo de um barco de ajuda humanitária que tentava chegar à Faixa de Gaza. Entre os deportados está o brasileiro Thiago Ávila.

O grupo também incluía a eurodeputada francesa Rima Hassan. Em uma postagem na rede social X, o Ministério das Relações Exteriores de Israel adotou um tom sarcástico ao anunciar a deportação, referindo-se à embarcação como o "'iate das selfies'". "Tchau-tchau - e não esqueçam de tirar uma selfie antes de partirem", escreveu a pasta.

Os ativistas estavam a bordo do barco "Madleen", que foi apreendido pela marinha israelense na manhã de segunda-feira (9).

A embarcação, com 12 passageiros no total, incluindo a ativista climática Greta Thunberg, tentava romper o bloqueio israelense para entregar uma carga simbólica de ajuda humanitária. Thunberg e outros três tripulantes já haviam sido deportados na terça-feira.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Alegações de maus-tratos

A Adalah, uma organização local de direitos humanos que representa os ativistas, denunciou que eles foram submetidos a "maus-tratos, medidas punitivas e tratamento agressivo" durante a detenção. Segundo o grupo, dois voluntários chegaram a ser mantidos em confinamento solitário. As autoridades israelenses não comentaram as alegações, afirmando apenas que tratam os detidos de acordo com a lei.

A Coalizão da Flotilha da Liberdade, organizadora da missão, afirmou que o objetivo era protestar contra o bloqueio a Gaza, imposto por Israel e Egito desde 2007, e contra a campanha militar em andamento no território, que, segundo especialistas, levou a população à beira da fome.

Israel justifica o bloqueio como uma medida de segurança necessária para impedir que o grupo Hamas importe armamentos. Críticos, no entanto, veem a medida como uma forma de punição coletiva contra os cerca de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza.

Os dois últimos ativistas que estavam no barco devem ser deportados nesta sexta-feira (13).

Com informações da Associated Press.