Recife abre 600 vagas para castração gratuita de cães e gatos nesta segunda (16)
Agendamentos podem ser feitos pelo Conecta Recife ou por telefone; as cirurgias serão realizadas entre os dias 17 e 30 de novembro
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Moradores do Recife poderão agendar, a partir desta segunda-feira (16), uma das 600 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo (HVR). A marcação pode ser feita pela plataforma Conecta Recife ou pelo telefone (81) 3355-1670.
As cirurgias serão realizadas nos dias 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de novembro. A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais (SEDA), e busca contribuir para o controle populacional e a saúde dos animais.
Quem pode solicitar a castração
Para ter acesso ao serviço, os tutores precisam residir no Recife e apresentar comprovante de residência. Os animais devem ter pelo menos seis meses de idade.
No momento do agendamento, os responsáveis receberão orientações sobre o procedimento e os cuidados necessários antes da cirurgia.