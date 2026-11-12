Câmara aprova projeto que torna hediondo crime de maus-tratos a cães e gatos em caso de morte

O crime de maus-tratos a cães e gatos com resultado de morte poderá sujeitar o autor à pena de reclusão de 2 a 5 anos, a multa e à proibição da guarda

por Agência Câmara de Notícias
Câmara aprova projeto que torna hediondo crime de maus-tratos a cães e gatos em caso de morte
Texto será enviado ao Senado; pena para o crime pode chegar a cinco anos de reclusão - Foto: André Nery/Acervo JC Imagem

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A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna hediondo o crime de maus-tratos de cães e gatos quando dele resultar a morte do animal.

A matéria será enviada ao Senado.

De autoria do deputado Célio Studart (PSD-CE), o Projeto de Lei 2475/25 foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR).

De acordo com a redação aprovada, o crime será considerado hediondo em três situações:

  • se o agente quis o resultado;
  • se o agente assumiu o risco de produzir a morte; ou
  • se a morte decorrer de culpa do agente, desde que os maus-tratos tenham sido praticados dolosamente.
  • O crime de maus-tratos a cães e gatos com resultado de morte poderá sujeitar o autor à pena de reclusão de 2 a 5 anos, a multa e à proibição da guarda.

Combate à impunidade

“Os animais não têm como pedir socorro, mas estamos aqui para defender todas as espécies. Neste caso específico colocando como crime hediondo quem maltratar cão e gato com resultado morte”, afirmou o relator.

Segundo Studart, metade dos crimes cometidos contra os animais no Brasil termina em impunidade. “A pessoa sai pela porta da frente da cadeia. Que incoerência dizermos que o cão é o melhor amigo do homem se somos, tantas vezes, o pior dos seus amigos”, lembrou o autor do projeto.

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