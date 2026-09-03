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Castramóvel abre 1.354 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no Recife em setembro

Serviço itinerante estará em diferentes bairros da cidade ao longo do mês; agendamentos começaram nesta quarta-feira (2)

Por Aisha Vitória Publicado em 03/09/2026 às 18:15
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O Castramóvel disponibiliza 1.354 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no Recife durante o mês de setembro - VANESSA ALCÂNTARA/PCR

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O Castramóvel disponibiliza 1.354 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no Recife durante o mês de setembro. O serviço é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais (SEDA), e percorrerá diferentes localidades da cidade ao longo do mês.

Os agendamentos começaram nesta quarta-feira (2) e devem ser feitos pelo aplicativo ou pelo site do Conecta Recife.

A programação começa com duas ações especiais. Entre os dias 3 e 6 de setembro, o Castramóvel estará no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro. No dia 7, o atendimento será realizado na Praça da Academia da Cidade da UR 05, no Ibura, na Rua Doutor Otávio de Moraes Vasconcelos, próximo à Assembleia de Deus e à Igreja Universal.

A programação regular será retomada no dia 11, na Praça Heróis da Restauração, no Caçote. No dia seguinte, 12 de setembro, o serviço estará na Escola Municipal Ibura de Baixo.

No dia 18, a unidade atenderá no Projeto Social Constelação Mangueira, na Mangueira. Em 19 de setembro, será a vez da Escola Municipal Campina do Barreto. Já no dia 25, o Castramóvel estará na Casa da Comunidade da Linha do Tiro.

Na última semana do mês, o serviço passa pela Praça Desenhista Eulino Santos Arruda, no Arruda, no dia 28; pelo Núcleo de Base Amigos da Comunidade, em Água Fria, no dia 29; e pela Casa da Comunidade do Jiquiá, no dia 30.

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Quem pode realizar a castração

Antes da cirurgia, todos os animais passam por avaliação clínica da equipe veterinária. Para os cães, é necessário ter entre seis meses e sete anos, pesar até 20 quilos e apresentar boas condições de saúde. As fêmeas não podem estar gestantes ou no cio.

No caso dos gatos, a idade permitida é de quatro meses a sete anos completos e não há restrição de peso. As fêmeas também não podem estar prenhas ou no cio.

Além da castração, o Castramóvel oferece microchipagem e vacinação antirrábica. O atendimento é destinado a animais que atendam aos critérios clínicos estabelecidos pela equipe veterinária.

O serviço integra as políticas públicas municipais de proteção, defesa e bem-estar animal e busca ampliar o acesso gratuito aos cuidados veterinários, além de contribuir para a guarda responsável e o controle populacional de cães e gatos.

Serviço

Agendamento: pelo aplicativo ou site do Conecta Recife, a partir desta quarta-feira (2).

Serviços: castração gratuita, microchipagem e vacinação antirrábica.

Público-alvo: cães e gatos que atendam aos critérios clínicos definidos pela equipe veterinária.

Limite: um animal por CPF.

Programação de setembro

  • 3 a 6/09 – Cordeiro: Compaz Ariano Suassuna – Avenida General San Martin, nº 1208.
  • 7/09 – Ibura: Praça da Academia da Cidade da UR 05 – Rua Doutor Otávio de Moraes Vasconcelos, próximo à Assembleia de Deus e à Igreja Universal.
  • 11/09 – Caçote: Praça Heróis da Restauração – Rua Ipojuca, 720.
  • 12/09 – Ibura: Escola Municipal Ibura de Baixo – Rua Rio Novo do Sul, 498.
  • 18/09 – Mangueira: Projeto Social Constelação Mangueira – Rua Doutor Arsênio Tavares, 57.
  • 19/09 – Campina do Barreto: Escola Municipal Campina do Barreto – Rua Virgílio Melo Franco.
  • 25/09 – Linha do Tiro: Casa da Comunidade – Rua Uriel de Holanda, nº 1242.
  • 28/09 – Arruda: Praça Desenhista Eulino Santos Arruda.
  • 29/09 – Água Fria: Núcleo de Base Amigos da Comunidade – Rua Sebastião, 563.
  • 30/09 – Jiquiá: Casa da Comunidade – 1ª Travessa Príncipe da Beira, 154.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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