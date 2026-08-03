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Cãominhada+ une esporte e solidariedade em evento em prol da causa animal na Orla de Olinda

Toda a renda líquida arrecadada com as inscrições será destinada à compra de ração para abrigos e protetores independentes de animais

Por Aisha Vitória Publicado em 03/08/2026 às 18:53 | Atualizado em 03/08/2026 às 19:33
A programa&ccedil;&atilde;o acontece no dia 20 de setembro, a partir das 5h, na Pra&ccedil;a Duque de Caxias
A programação acontece no dia 20 de setembro, a partir das 5h, na Praça Duque de Caxias - Freepik

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A Orla de Olinda será palco da primeira edição da Cãominhada+, evento que reúne caminhada com pets, corridas de rua e uma ação solidária em benefício da causa animal. A programação acontece no dia 20 de setembro, a partir das 5h, na Praça Duque de Caxias, e contará com percursos de 1 km, 5 km e 10 km.

Além de incentivar a prática de atividades físicas, a iniciativa tem caráter beneficente. Toda a renda líquida arrecadada com as inscrições será destinada à compra de ração para abrigos e protetores independentes de animais.

Os participantes poderão escolher entre três modalidades: a Cãominhada de 1 km, voltada para tutores e seus pets, além das corridas de 5 km e 10 km, abertas ao público em geral. A concentração está marcada para as 5h, com largada às 5h30.

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Inscrições

As inscrições estão divididas em dois lotes. Até 31 de agosto, o kit da Cãominhada custa R$ 60, o kit da corrida R$ 80 e o kit corrida casadinha R$ 130, todos acrescidos de 10% de taxa de serviço. Entre 1º e 17 de setembro, os valores passam para R$ 70, R$ 90 e R$ 140, respectivamente, também com a cobrança da taxa.

Todos os kits incluem camisa oficial do evento, medalha, número de peito, chip de cronometragem, certificado digital de participação, lanches e frutas após a prova, além de pontos de hidratação distribuídos ao longo do percurso.

Foto: Divulgação
A Cãominhada+ busca incentivar a prática esportiva e mobilizar a população em apoio aos animais em situação de vulnerabilidade - Foto: Divulgação

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Premiações

Na Cãominhada, haverá premiação para o primeiro colocado nas categorias de pets de pequeno, médio e grande porte, com troféu e um pacote de dois banhos para cada vencedor. Todos os animais que concluírem o percurso receberão medalha de participação.

Já nas provas de 5 km e 10 km, os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina serão premiados. Os campeões receberão troféu e kit surpresa, enquanto os segundos e terceiros lugares ganharão kits de premiação. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada também receberão medalha de participação.

Com o lema "Correr é bom. Ajudar é transformador.", a Cãominhada+ busca incentivar a prática esportiva e mobilizar a população em apoio aos animais em situação de vulnerabilidade.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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