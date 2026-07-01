Recife recebe primeira Dog Run de Pernambuco com corrida voltada para tutores e cães
A expectativa é reunir participantes de diferentes idades em percursos adaptados para quem deseja correr ou caminhar ao lado dos animais de estimação
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A cidade do Recife recebe, no dia 25 de julho, a primeira edição da Dog Run Recife, evento que marca a estreia do formato em Pernambuco ao reunir corredores, tutores e seus cães em uma programação que alia esporte, bem-estar e conscientização sobre a causa animal.
A largada está marcada para às 5h30, na Rua da Aurora, área central da capital pernambucana. A expectativa é reunir participantes de diferentes idades em percursos adaptados para quem deseja correr ou caminhar ao lado dos animais de estimação.
Iniciativa solidária
Além da prática esportiva, a iniciativa também tem caráter solidário. Parte das ações do evento será voltada ao apoio do SOS Animal, abrigo que atua no resgate, acolhimento, tratamento e encaminhamento para adoção de cães em situação de abandono. A proposta é incentivar a adoção responsável e reforçar a importância dos cuidados com os animais.
A programação contará com dois percursos. O trajeto de 1 quilômetro será destinado a caminhadas e corridas com os cães, em um ambiente preparado para receber os animais com segurança. Já a prova de 5 quilômetros será voltada aos corredores que desejam disputar a corrida.
Os participantes receberão um kit oficial exclusivo da primeira edição, desenvolvido especialmente para o evento.
A organização pretende consolidar a Dog Run Recife no calendário esportivo de Pernambuco, unindo a prática da corrida de rua à promoção da causa animal.
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Serviço
Evento: Dog Run Recife 2026
Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
Horário: 5h30
Local: Rua da Aurora, Recife
Percursos: 1 km (caminhada e corrida com cães) e 5 km (corrida).