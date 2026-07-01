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Pernambuco amplia meta do Castramóvel para 40 mil castrações gratuitas

Programa bateu 20 mil procedimentos realizados e recebeu investimento de R$ 20 milhões para o controle populacional de cães e gatos

Por JC Publicado em 01/07/2026 às 15:53
Desde o seu lan&ccedil;amento, a iniciativa j&aacute; percorreu mais de 15 munic&iacute;pios pernambucanos, incluindo cidades do interior como Petrolina e Salgueiro
Desde o seu lançamento, a iniciativa já percorreu mais de 15 municípios pernambucanos, incluindo cidades do interior como Petrolina e Salgueiro - Tarciso Augusto/ Meio Ambiente Pernambuco

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O Governo de Pernambuco anunciou a ampliação da meta do programa Castramóvel, que agora visa atingir 40 mil castrações gratuitas de cães e gatos até o fim de 2026. A nova diretriz foi estabelecida pela governadora Raquel Lyra após o serviço itinerante superar a marca de 20 mil procedimentos realizados em todas as regiões do Estado.

Coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas), o programa conta com um investimento de R$ 20 milhões. Desde o seu lançamento, a iniciativa já percorreu mais de 15 municípios pernambucanos, incluindo cidades do interior como Petrolina e Salgueiro.

"Estimamos que, em cinco anos, esses animais que foram castrados trariam ao mundo mais de 3 milhões de outros animais em situação de rua. Isso é cuidado com a saúde animal e humana", destacou a governadora Raquel Lyra durante vistoria às unidades.

Atendimentos na Região Metropolitana

Nesta semana, as unidades móveis estão operando em dois pontos da Região Metropolitana do Recife (RMR): em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro do Derby (região central da capital), e no bairro de Rio Doce, em Olinda.

Para a próxima semana, o cronograma prevê a permanência de uma das estruturas em Olinda, enquanto a outra será deslocada para o bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Atualmente, o Castramóvel realiza mais de 200 procedimentos diários, com funcionamento das 8h às 15h. Os atendimentos ocorrem exclusivamente mediante agendamento prévio, que deve ser realizado pela população por meio do perfil oficial da secretaria no Instagram (@meioambientepe).


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