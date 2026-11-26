Parceria entre UNIT e IDP prevê aulas presenciais a partir de abril de 2027, com formação voltada a profissionais dos setores público e privado

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Profissionais de Pernambuco e da região Nordeste poderão cursar, a partir de abril de 2027, um Mestrado Interinstitucional (Minter) em Economia no Recife. A iniciativa é resultado de parceria entre a Universidade IDP, de Brasília, e o Centro Universitário Tiradentes - UNIT, e permitirá que os estudantes cursem o programa na própria região, sem precisar se deslocar para Brasília.

O curso será realizado presencialmente no campus da UNIT, na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, Zona Sul da capital. As aulas ocorrerão uma vez por mês, às quintas e sextas-feiras, nos turnos da tarde e da noite, e aos sábados durante todo o dia.

A formação será conduzida por professores vinculados ao programa de pós-graduação do IDP, instituição responsável pelo ensino, pelas orientações acadêmicas, avaliações e titulação. O Mestrado Profissional em Economia da universidade tem nota 5 na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a nota máxima entre os mestrados profissionais em Economia no Brasil. O programa, o corpo docente e o diploma são os mesmos da sede, em Brasília. O título é expedido pelo IDP e tem a mesma validade do concedido às turmas regulares.

Para Edgard Leonardo Nery Meira Lima, coordenador-geral de Pós-Graduação do Grupo Tiradentes em Pernambuco, a oferta local amplia o acesso à formação e aproxima profissionais do estado de discussões relacionadas à economia e à gestão. “Trazer para Recife um mestrado profissional em Economia desse nível significa ampliar, em Pernambuco e no Nordeste, o acesso a uma formação stricto sensu conectada à pesquisa, ao mercado e aos desafios concretos da economia brasileira”, afirma.

Segundo o coordenador, a parceria também busca aproximar a produção acadêmica de profissionais que atuam em áreas como formulação de políticas públicas, regulação, sistema financeiro e gestão empresarial.



Profissionais de Pernambuco e da região Nordeste poderão cursar, a partir de abril de 2027, um Mestrado Interinstitucional (Minter) em Economia no Recife - Tiago Nunes/ Unit

Formação reúne economia, finanças e tecnologia

O programa contempla quatro áreas de interesse: economia, instituições e desenvolvimento; inteligência artificial e ciência de dados aplicadas à economia; finanças e banking; e regulação, concorrência e infraestrutura. Nesta turma, os estudos de caso privilegiam situações da economia nordestina e dos setores que movimentam a Região Metropolitana do Recife.

A proposta, segundo a instituição, é atender profissionais dos setores público e privado que trabalham com economia, finanças, gestão empresarial, gestão de riscos, regulação e políticas públicas. Entre os públicos que podem se beneficiar estão economistas, administradores, contadores, advogados, engenheiros, servidores públicos, analistas de mercado e gestores.

Edgard avalia que a formação pode contribuir para diferentes setores da economia pernambucana, especialmente diante dos desafios relacionados à produtividade, ao financiamento e à competitividade das empresas. “Para os alunos, significa ampliar a capacidade de analisar problemas e tomar decisões com base em dados e evidências. E, para Pernambuco, significa formar profissionais mais preparados para contribuir com o desenvolvimento econômico da região”, diz.

O coordenador aponta três frentes de contribuição do programa: qualificação de profissionais que já atuam no mercado, aprimoramento da gestão pública e aplicação de conhecimentos econômicos nos negócios.

Na administração pública, os conteúdos relacionados à avaliação de políticas públicas, regulação e infraestrutura podem auxiliar gestores e servidores na tomada de decisões. No setor privado, o uso de ciência de dados e inteligência artificial, associado às áreas de finanças e economia, pode ser aplicado à análise de riscos e ao planejamento de investimentos.



Parceria entre UNIT e IDP prevê aulas presenciais a partir de abril de 2027 - Tiago Nunes/ Unit

Corpo docente reúne pesquisadores e profissionais de instituições estratégicas do país

O corpo docente reúne pesquisadores e profissionais com experiência em pesquisa econômica e em instituições estratégicas do país.

Entre os nomes apresentados pelo programa estão Guilherme Mendes Resende, doutor pela London School of Economics e ex-economista-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); Lilian Marques Severino, economista-chefe do Cade; Lucas Ferreira Mation, PhD pela University of Chicago e coordenador-geral de Ciência de Dados e Tecnologia da Informação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Alexandre Ywata, doutor pela Northwestern University e pesquisador do Ipea; e Gustavo Guimarães, servidor do Banco Central do Brasil e ex-Secretário Executivo do Ministério do Planejamento.

Essa composição aproxima os estudantes de debates contemporâneos sobre economia, gestão, regulação, concorrência e políticas públicas.

Inscrições para turma de 2027

O ingresso está previsto para o primeiro semestre de 2027, com início das aulas em abril. O processo seletivo será composto por análise de currículo, carta de apresentação e entrevista com uma banca avaliadora.

Segundo a instituição, o processo seletivo está dividido em três blocos de inscrição, cada um com condições próprias de pagamento. As mais favoráveis valem para inscrições feitas até 8 de dezembro, com mensalidades de R$ 2.336,65 em 30 parcelas. Após essa data, os valores são reajustados.

Para Edgard, a chegada do programa integra a estratégia de ampliação da oferta de cursos de pós-graduação. “Queremos fortalecer tanto a pós-graduação lato sensu quanto a stricto sensu, criando mais oportunidades para que Pernambuco forme, aqui mesmo, profissionais com qualificação e inserção nacional”, conclui.