Unit oferece experiência prática em tecnologia por meio de parceria com Porto Digital

Parceria iniciada em 2019 reúne formação acadêmica, residência em empresas, projetos de inovação e possibilidade de estágio profissional em Portugal

por JC 360
Unit oferece experiência prática em tecnologia por meio de parceria com Porto Digital
O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, receberá os novos alunos no primeiro semestre de 2027 - Junior Souza/JC Imagem

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A aproximação entre universidades e empresas de tecnologia tem sido uma das estratégias para preparar profissionais para as demandas do setor. No Recife, uma parceria entre o Centro Universitário Tiradentes (Unit), localizado na Imbiribeira, e o Porto Digital, distrito de inovação localizado no centro da capital pernambucana, reúne atividades de formação acadêmica e experiências práticas em empresas do ecossistema de inovação. A cooperação começou em 2019 e envolve cursos de graduação e pós-graduação.

A proposta é aproximar o conteúdo trabalhado em sala de aula dos desafios enfrentados pelas empresas. Para isso, as duas instituições estruturaram um programa de formação que considera as necessidades do ambiente acadêmico e do mercado de tecnologia.

Desde 2019 começou essa aproximação para dinamizar cursos e preparar os futuros profissionais com experiência prática dentro de empresas, com projetos e demandas reais, sempre orientados por profissionais de alto nível”, afirma o reitor da Unit, Diogo Galvão.

Entre as iniciativas está a Residência Tecnológica, oferecida a estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Ciência da Computação. Por meio do programa, os alunos têm contato com a rotina de empresas vinculadas ao Porto Digital e participam do desenvolvimento de soluções para demandas reais.

Projetos desenvolvidos por estudantes

A parceria também resultou em projetos apresentados em iniciativas e eventos de inovação. Durante a pandemia de Covid-19, estudantes de uma pós-graduação em Desenvolvimento de Software da Unit conquistaram o primeiro lugar no Desafio Quarentena, promovido pelo Porto Digital.

O grupo desenvolveu o aplicativo Together, voltado à organização de doações e entregas para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de isolamento.

Outro projeto foi o MangueTown – Na Cidade do Mangue, desenvolvido por alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A plataforma busca incentivar a divulgação de atividades culturais no Centro do Recife e contribuir para a valorização do patrimônio histórico. Os usuários podem interagir e compartilhar informações sobre eventos.

Em 2024, o trabalho recebeu o primeiro lugar na Mostra Competitiva da Residência Tecnológica, durante o REC’n’Play, evento de inovação realizado no Recife. O projeto também foi mencionado pela Forbes Brasil.

Além dessas iniciativas, a cooperação entre as instituições inclui desafios, palestras e encontros com a participação de estudantes e profissionais do setor, com o objetivo de aproximar a formação acadêmica das práticas do mercado.

Residência aproxima alunos da rotina das empresas

A Residência Tecnológica do Porto Digital acontece durante todo o curso. Com uma disciplina em cada período, os estudantes aplicam conhecimentos adquiridos na graduação em projetos desenvolvidos em empresas parceiras. Segundo as informações divulgadas pela Unit, o programa reúne mais de 100 empresas participantes.

A experiência permite que os alunos trabalhem na elaboração de soluções para problemas apresentados pelas organizações. A proposta também envolve o desenvolvimento de competências como comunicação, pensamentoempreendedor, trabalho em equipe e pensamento crítico.

A atividade está alinhada à Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), metodologia adotada pela instituição. Nesse modelo, os estudantes aprendem a partir da execução de projetos e da busca por soluções para situações concretas.

A vivência também pode abrir caminhos profissionais. Parte dos participantes é contratada pelas empresas onde realiza a residência, enquanto outros concluem o programa com experiência prática para disputar oportunidades no setor.

Estudantes podem concorrer a estágios em Portugal

A parceria também tem um desdobramento internacional por meio do Porto Digital Europa, com sede em Aveiro, em Portugal. Estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação podem concorrer a vagas em um programa de estágios profissionais na área de tecnologia no país.

A iniciativa amplia a cooperação já desenvolvida no Recife. O Porto Digital reúne mais de 350 empresas e cerca de 15 mil profissionais na capital pernambucana, de acordo com os dados apresentados pela instituição.

Unit participa do Embarque Digital

A Unit também integra o Embarque Digital, programa realizado pela Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital para formar profissionais de tecnologia a partir de estudantes oriundos da rede pública de ensino.

A iniciativa é voltada a pessoas que concluíram o ensino médio em escolas públicas, participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e residem no Recife.

O programa oferece formação superior presencial em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, curso tecnólogo com duração de dois anos e seis meses. As atividades incluem aulas na instituição de ensino e experiências no ambiente do Porto Digital.

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