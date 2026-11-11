Feira de Imóveis Morar Bem Recife 2026.2 reúne oportunidades de moradia e descontos de até R$ 75 mil

Evento tem início nesta quinta-feira (12), no Shopping Recife, conectando famílias com o sonho da casa própria, construtoras e facilidades

Sair do aluguel e conquistar as chaves do imóvel próprio é o sonho de muitas famílias pernambucanas. Agora, essa etapa fica ainda mais próxima com o início da Feira de Imóveis Morar Bem Recife 2026.2, nesta quinta-feira (12), no Shopping Recife.

A feira, considerada uma das principais vitrines do cenário imobiliário pernambucano, está montada em um estrutura aberta ao público no estacionamento do mall, na Zona Sul do Recife. Ao todo, serão quatro dias de evento, seguindo até o próximo domingo (15), promovendo o encontro entre compradores, consultores e construtoras.

"O evento vai contar com a participação de 11 construtoras e cinco imobiliárias. São mais de 5.700 imóveis disponíveis, 4.450 deles com até R$ 55 mil de subsídio do Governo Federal [Minha Casa, Minha Vida], que pode ser somado aos R$ 20 mil do Morar Bem das famílias que ganham até dois salários mínimos", detalha Pedro Vieira, diretor da Pville, que organiza a feira de imóveis.

Condições facilitadas em até R$ 75 mil de desconto

O grande diferencial da Feira de Imóveis Morar Bem Recife 2026.2 é a possibilidade de R$ 75 mil de desconto, de forma acumulada por meio da junção dos programas habitacionias do Governo Federal e Estadual. Na prática, isso reduz drasticamente o valor exigido para a entrada de um imóvel, funcionando assim:

Minha Casa, Minha Vida (Governo Federal) : Subsídios que podem alcançar até R$ 55 mil.

: Subsídios que podem alcançar até R$ 55 mil. Morar Bem Pernambuco (Governo do Estado): Apoio de até R$ 20 mil por meio da modalidade Entrada Garantida.

Desta forma, famílias e trabalhadores que estão em diferentes faixas de renda garantem entradas facilitadas com parcelas que cabem no bolso para o imóvel próprio.

Para o secretário Rodrigo Ribeiro, titular da Seduh, o evento mostra o compromisso da gestão em transformar a realidade habitacional de Pernambuco. "Nossa presença na Feira de Imóveis do Recife demonstra a força do Morar Bem Pernambuco. Das quase 5,8 mil unidades oferecidas pelas construtoras no evento, mais de 75% estão integradas ao nosso programa com o subsídio de R$ 20 mil para a entrada. Essa sinergia entre o poder público e a iniciativa privada amplia drasticamente o acesso da população ao mercado imobiliário e impulsiona a economia do nosso Estado", destaca.



Atendimento completo

Quem for para a Feira de Imóveis Morar Bem Recife pode participar de toda a jornada de compra de um imóvel com atendimento especializado: é possível escolher a planta e localização do empreendimento, até simulação de crédito e orientações sobre a documentação exigida pelos programas habitacionais.

Movimentando a economia e o cenário imobiliário pernambucano, o evento impulsiona ainda mais a cadeia da construção civil no Estado.

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