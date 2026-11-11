Feira de Imóveis de Jaboatão tem mais de 2 mil oportunidades com até R$ 75 mil de subsídios até domingo (15)

Esta é a 4ª edição do evento, que acontece na área externa do Shopping Guararapes, no Jaboatão dos Guararapes, e reúne mais de 2 mil ofertas

por JC360
Feira de Imóveis de Jaboatão tem mais de 2 mil oportunidades com até R$ 75 mil de subsídios até domingo (15)
Entrada da Feira de Imóveis, na área externa do Shopping Guararapes - Renato Ramos/ JC Imagem

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O sonho de conquistar a casa ou apartamento próprio está ainda mais próximo com o início da 4ª Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, que começou na quinta-feira (12). O evento conta com lançamentos e unidades já prontas para morar, com a participação de construtoras e imobiliárias de Pernambuco.

Dentre as condições facilitadas, os interessados em adquirir o imóvel próprio podem contar com subsídios de até R$ 75 mil - de acordo com os critérios do programa Minha Casa, Minha Vida (R$ 55 mil), do Governo Federal, e Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida (R$ 20 mil), do Governo de Pernambuco.

Ao todo, serão 11 construtoras e cinco imobiliárias, com mais de 5 mil imóveis disponíveis - sendo 4.450 deles com até R$ 55 mil de subsídio do Governo Federal.

Renato Ramos/JC Imagem
Feirão de Imóveis Jaboatão segue até o domingo (15) - Renato Ramos/JC Imagem

O secretário de Habitação de Jaboatão dos Guararapes, Luiz Byron, afirma que a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos programas habitacionais por meio da articulação entre as diferentes esferas de governo.

A iniciativa da prefeitura de promover esse evento é justamente ampliar o acesso aos programas do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida, e ao programa do governo do Estado, o Entrada Garantida, em que o governo estadual oferece R$ 20 mil para a pessoa que não conseguiu juntar o valor da entrada ter acesso ao financiamento da Caixa”, afirmou.

Renato Ramos/JC Imagem
Luiz Byron, secretário de Habitação de Jaboatão dos Guararapes - Renato Ramos/JC Imagem

Segundo Byron, o público prioritário é formado por pessoas que pretendem deixar o aluguel e adquirir o primeiro imóvel. Ele também citou a possibilidade de compra para investimento. “Hoje, Jaboatão é o município da Região Metropolitana que tem a maior capacidade de ampliação de empreendimentos imobiliários. Então, realmente, investir em Jaboatão é uma oportunidade para agora”, declarou.

A diretora de Políticas Habitacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Jaqueline Miranda, destacou a participação do programa Morar Bem na oferta de imóveis durante a feira. Segundo ela, dos cerca de 2 mil imóveis disponíveis no evento, quase 1.300 estão vinculados ao programa estadual.

O benefício é destinado a famílias com renda de até dois salários mínimos e oferece R$ 20 mil para auxiliar no pagamento da entrada. Jaqueline explicou que a medida busca atender pessoas que conseguem pagar aluguel, mas não dispõem de recursos reservados para adquirir um imóvel.

Renato Ramos/JC Imagem
Jaqueline Miranda, diretora de Políticas Habitacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco - Renato Ramos/JC Imagem

Normalmente, a família paga um aluguel de R$ 800 ou R$ 1 mil, mas não tem esse dinheiro reservado para dar a entrada. Então, não consegue entrar no mercado imobiliário e adquirir o seu imóvel”, exemplificou.

A diretora acrescentou que a combinação dos subsídios pode chegar a R$ 75 mil, considerando os recursos do Minha Casa, Minha Vida e do Entrada Garantida. “Pode gerar um subsídio de até R$ 75 mil, zerando a entrada desse beneficiário e fazendo com que ele possa trocar a sua parcela de aluguel pela parcela do financiamento”, afirmou.

A feira também oferece simulações de financiamento e suporte técnico para análise de crédito. A proposta é permitir que os visitantes conheçam as opções disponíveis e avancem nas negociações durante os quatro dias de programação.

O evento segue até domingo (15), na área externa do Shopping Guararapes, com apoio institucional da Caixa Econômica Federal e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Serviço

Evento — 4ª Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes
Data — 12 a 15 de novembro de 2026
Local — Área externa do Shopping Guararapes
Horários — De quinta a sábado, das 10h às 22h. No domingo, das 12h às 21h

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