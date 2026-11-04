Unit divulga lista de aprovados no vestibular para o primeiro semestre de 2027

Candidatos aprovados começam a graduação no primeiro semestre de 2027; Direito, Odontologia e Psicologia estão entre os cursos com maiores pontuações

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O Centro Universitário Tiradentes (Unit) divulgou, nesta terça-feira (3), o resultado do Vestibular Tradicional 2027.1. As provas foram aplicadas em 18 de outubro, e os candidatos aprovados ingressarão no ensino superior no primeiro semestre de 2027, no campus Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

A maior pontuação do processo seletivo foi obtida pela estudante Maria Letícia Alves Souza Oliveira, do Colégio Visão, aprovada para o curso de Direito, com 651,9600 pontos. Em seguida, aparece a aluna Juliana Costa P dos Santos Coelho, do Colégio Motivo, que alcançou 625,0442 pontos para Odontologia. A terceira maior nota foi para o curso de Psicologia, com 591,8290 pontos, de Isabelle Salles de Lima, do Sesi Escada.

Ao comentar o processo seletivo, o reitor da Unit, Diogo Galvão, relacionou os critérios de ingresso à proposta acadêmica da instituição. “A seriedade do nosso processo seletivo reflete muito a forma como conduzimos as nossas práticas ao longo de toda a vida acadêmica do aluno no ensino superior. A nossa preocupação é de ponta a ponta; da seleção à formação. Entendemos que tudo isso contribui para o resultado da excelência acadêmica da Unit”, afirmou.

Diogo Galvão, reitor da Unit PE e diretor-geral da Fits - Junior Souza/JC Imagem

Mulheres em cursos de tecnologia

O resultado também aponta a presença de mulheres entre os candidatos aprovados em diferentes áreas, incluindo cursos de tecnologia, como Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A pró-reitora acadêmica da instituição, Ivanacha Carneiro, associa esse movimento à ampliação das referências femininas no setor e às oportunidades do mercado de trabalho. “O recorte da predominância das mulheres ingressando no ensino superior é percebido também nos cursos de Tecnologia, pois o mercado está cada vez mais aquecido e as adolescentes de hoje se inspiram em outras mulheres que estão atualmente ocupam esses espaços, como referência e destaque nas suas atuações”, declarou.

A relação completa dos aprovados está disponível no site da Unit.