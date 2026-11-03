Viana e Moura beneficia mais de 400 famílias na entrega do Condomínio Jardim Monjope, em Igarassu

A Viana e Moura Construções concluiu, nesta terça-feira (3) a entrega total do Condomínio Jardim Monjope, localizado no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Com a finalização da terceira etapa, o projeto alcança a marca de 431 unidades habitacionais entregues, viabilizadas por meio dos programas Minha Casa, Minha Vida e Morar Bem Pernambuco.

O empreendimento recebeu um investimento de aproximadamente R$ 24,1 milhões nesta terceira etapa, promovendo não apenas o acesso à casa própria, mas também a requalificação urbana e a geração de empregos na RMR. O evento de entrega das chaves, realizado na tarde desta terça, contou com a presença de representantes da Viana e Moura, além da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

"Com essa ação de hoje, são mais de 400 casas entregues. No estado, já somamos quase 35 mil moradias viabilizadas através do Morar Bem Entrada Garantida, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida. É a gente podendo chegar na vida de quem não imaginava que pudesse realizar esse sonho", celebrou a governadora em discurso.

No evento, Raquel Lyra ainda se colocou junto aos empresários do setor da construção civil como viabilizadores para garantir o sonho da casa própria. "Pernambuco foi o segundo estado do Brasil que mais gerou empregos na construção civil - tanto em habitação quanto em estradas", acrescentou ainda.

Estrutura completa para os moradores

Situado na Estrada de Monjope, nº 2, o Condomínio Jardim Monjope foi projetado para oferecer conforto, segurança e lazer integrado. O projeto urbanístico conta com pavimentação em piso intertravado, rede de saneamento básico, iluminação pública e portaria com guarita 24 horas.

A área de lazer e convivência inclui:

Piscina adulto e infantil;

Salão de festas equipado;

Quadras esportivas e quiosques com churrasqueiras;

Caminho Pipa: espaço exclusivo pensado para o desenvolvimento da primeira infância, com playground e minicampos integrados à natureza local.

Uma das beneficiadas foi a jovem Ana Beatriz, de 25 anos, que conquistou o próprio espaço com o empreendimento da Viana e Moura através de políticas públicas de moradia. Ela irá morar com a filha, de 3 anos, e o marido na nova casa. "Era um sonho impossível aos meus olhos de se realizar, mas hoje estou aqui, com a minha casa própria", comemora.

Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC Área de lazer do Condomínio Jardim Monjope III - Renato Ramos/JC Área de lazer do Condomínio Jardim Monjope III - Renato Ramos/JC Piscina do Condomínio Jardim Monjope III - Renato Ramos/JC Entrega da terceira etapa do Condomínio Jardim Monjope III aconteceu nesta terça (3) - Renato Ramos/JC Pedro Ivo Moura, cofundador da construtora Viana e Moura, e Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da ADEMI-PE - Renato Ramos/JC Cerimônia de entrega das chaves Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC Cerimônia de entrega das chaves Condomínio Jardim Monjope III, em Igarassu - Renato Ramos/JC

Na cerimonia, Pedro Ivo Moura, fundador da construtora Viana e Moura, parabenizou as famílias e celebrou o marco na empresa, que tem ajudado a realizar sonhos. "É uma honra imensa estar aqui hoje. Há 23 anos, tivemos o sonho de fundar uma empresa com o propósito de construir lares para que as famílias pudessem morar bem. É para isso que os colaboradores da Viana e Moura trabalham incessantemente. Desejo às famílias que conquistaram a casa própria que tenham uma vida muito feliz - que vocês possam criar seus filhos e sua família com muita felicidade e morar bem.", afirmou em discurso.