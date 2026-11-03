IFP aposta em exclusividade com seu novo lançamento próximo da praia de Boa Viagem

Com apartamentos de quatro quartos e até 3 suítes, o D’Azur reúne mais de 20 espaços de lazer entre a Via Mangue e a Avenida Domingos Ferreira

A Incorporadora Ferreira Pinto (IFP) prepara o lançamento do D’Azur, novo empreendimento residencial em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O projeto prevê uma torre com 36 apartamentos, distribuídos em 18 pavimentos, com duas unidades por andar. As plantas terão quatro quartos, até três suítes e áreas privativas de 115 m² e 116 m². O empreendimento será construído em uma área entre a Via Mangue e as avenidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, próximo ao mar.

A localização estratégica tem acesso a serviços, estabelecimentos comerciais e equipamentos de educação e saúde. Segundo a incorporadora, o endereço fica a aproximadamente sete minutos do Shopping Recife e dez minutos do RioMar Recife, além de ter proximidade com o mar.

O endereço é um dos principais diferenciais apresentados pela empresa para o projeto, atendendo tanto a moradores do próprio bairro, quanto a famílias que desejam estabelecer residência na região, que buscam uma moradia moderna e com elevado padrão de qualidade e acabamentos.

"Em uma região consolidada como Boa Viagem, onde novos terrenos são cada vez mais escassos, o D’Azur representa uma oportunidade rara de moradia e investimento. Conseguimos reunir uma localização privilegiada a um projeto pleno e diferenciado, pensado para quem busca não apenas um endereço, mas qualidade de vida, conforto e conveniência", diz Zeferino Costa Pinto, Diretor Comercial da IFP



Plantas flexíveis e espaços integrados

Os apartamentos terão orientação nascente e duas ou três vagas de garagem. O projeto prevê diferentes configurações internas, com opções que vão além da planta padrão. Entre elas estão unidades com ampliação do espaço gourmet e alternativas com até duas suítes com closet e ambiente destinado a home office.

A cozinha será integrada à área gourmet, que terá estrutura para instalação de churrasqueira a gás. A proposta, segundo Zeferino, é ampliar a integração entre os ambientes e permitir adaptações de acordo com as necessidades dos moradores. “Pensamos em apartamentos que valorizam a convivência, com ambientes de estar, jantar e gourmet integrados, criando espaços mais amplos, fluidos e acolhedores. A flexibilidade das plantas permite que cada família adapte o imóvel ao seu estilo de vida, sem abrir mão do conforto e da sofisticação”, afirma.

O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Pontual Arquitetos. A Poligonus Arquitetura responde pelos interiores, enquanto Luciano Lacerda assina o paisagismo. O projeto de iluminação é de Beatriz Esteves.



Empreendimento terá mais de 20 espaços de lazer

A estrutura de lazer e convivência terá mais de 20 ambientes. Entre os espaços previstos estão piscina adulto com deck molhado, hidromassagem e lounge pool, piscina infantil, enoteca gourmet, salão de festas e espaço grill.

O empreendimento também contará com academia, espaço beauty e spa, coworking com sala privativa e estação de café, brinquedoteca, parque infantil, campinho, futmesa e área para animais de estimação, com espaço para banho. O projeto inclui ainda estação para bicicletas e área destinada ao recebimento de encomendas.

De acordo com Zeferino Costa Pinto, a proposta é reunir opções de lazer e serviços dentro do próprio residencial. “Mais do que oferecer uma estrutura completa de lazer, queremos proporcionar uma rotina em que conforto, bem-estar e conveniência estejam presentes todos os dias. Ter diferentes espaços de lazer, convivência e serviços a poucos passos de casa significa ganhar tempo e aproveitar melhor os momentos que realmente importam”, diz.

Na área de sustentabilidade, o projeto prevê painéis de energia solar para atender às áreas comuns, pontos para instalação de carregadores de veículos elétricos nas vagas dos apartamentos e sistema de reaproveitamento da água da chuva para irrigação.



Veja galeria do empreendimento

Brinquedoqueca do empreendimento D’Azur, em 3D - DIVULGAÇÃO/ Incorporadora Ferreira Pinto Projeto 3D do empreendimento D’Azur - DIVULGAÇÃO/ Incorporadora Ferreira Pinto Projeto 3D do empreendimento D’Azur - DIVULGAÇÃO/ Incorporadora Ferreira Pinto Projeto 3D da piscina do empreendimento D’Azur - DIVULGAÇÃO/ Incorporadora Ferreira Pinto Empreendimento D’Azur da Incorporadora Ferreira Pinto - DIVULGAÇÃO/ Incorporadora Ferreira Pinto Projeto 3D do apartamento do empreendimento D’Azur - DIVULGAÇÃO/ Incorporadora Ferreira Pinto

Incorporadora tem mais de 50 anos de atuação

A Incorporadora Ferreira Pinto acumula mais de cinco décadas de atuação no mercado imobiliário. Entre as características destacadas pela empresa em seus projetos estão o padrão de acabamento, o desenvolvimento de paisagismo e o acompanhamento das etapas de construção e entrega dos empreendimentos.