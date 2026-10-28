Divulgação dos aprovados no vestibular 2027 da Asces-Unita reúne estudantes e familiares em Caruaru

Resultado foi divulgado nesta terça-feira (27) na Asces-Unita com listão impresso no ginásio da instituição

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Esta terça-feira (27) foi marcada por emoção para estudantes e famílias que aguardavam o resultado do vestibular 2027 do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A instituição divulgou a lista de aprovados em uma programação especial realizada no Campus II, reunindo candidatos, familiares e amigos.

O listão foi apresentado aos participantes, que acompanharam de perto o momento de celebração da aprovação. Para o reitor da Asces-Unita, Paulo Muniz, a divulgação representa uma etapa importante na trajetória dos estudantes.

“A gente percebe nos jovens, em todos aqueles que se submeteram ao nosso vestibular, uma alegria de ter chegado até aqui. A Asces-Unita está preparada para recebê-los e esperamos iniciar uma jornada que seja muito bonita para todos os estudantes que passarão a estar conosco a partir da aprovação”, afirmou.

O encontro reuniu candidatos, familiares e amigos em uma programação especial - Antonio Neto/Redes Sociais SJCC

Antes da divulgação dos aprovados, os participantes puderam aproveitar a programação preparada pela instituição, com entrega de brindes na Praça das Placas.

O vestibular Asces Unita

Realizado no último dia 18 de outubro, o processo seletivo reuniu cerca de 5 mil inscritos, distribuídos entre os 21 cursos de graduação oferecidos pela Asces-Unita.

As provas foram aplicadas em cinco locais diferentes. Entre os cursos mais procurados estiveram Direito, Biomedicina, Psicologia, Medicina e Enfermagem.

Os candidatos que não puderam acompanhar a divulgação presencialmente, podem conferir através do site da instituição ou clicando neste link.