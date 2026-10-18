Vestibular Unit/Fits PE atrai feras em dia marcado por acolhimento e expectativas para o futuro

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Prova foi aplicada na manhã do domingo (18); instituição promoveu espaço de acolhimento e descompressão para os feras e seus familiares

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O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) e a Faculdade Tiradentes (Fits), instituições que integram o Grupo Tiradentes, no Recife, promoveram na manhã do último domingo (18) o vestibular para o acesso à graduação. Na unidade da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, a prova reuniu concluintes do Ensino Médio e seus familiares para uma manhã cheia de expectativas e momentos decisivos.

A movimentação chegou cedo: estudantes chegaram por volta das 6h30 e tanto os feras quanto seus familiares puderam aproveitar do chamado Espaço de Acolhimento, que contou com coffee break e lounge com quick massage. Os estudantes tiveram até as 7h45 para entrar e a prova começou pontualmente às 8h. A prova foi encerrada às 12h.

Pela primeira vez durante a realização do vestibular, a Unit-PE também promoveu um tour guiado com os familiares dos estudantes, que puderam conhecer mais de perto os diferenciais e infraestrutura oferecidos no campus. Coordenadores de diferentes áreas - como Psicologia, Direito e afins - explicaram como funciona, na prática, o dia a dia dos alunos.

Suporte em todos os processos

A inclusão e o suporte personalizado também foram destaques do dia. O candidato Gabriel Bezerra, que prestou a prova para o curso de Fisioterapia e necessitou de suporte de acessibilidade para a aplicação, destacou o acompanhamento atento da equipe desde a fase de inscrição.

"A Unit me deu suporte do começo ao fim. Eles me ajudaram em todo o processo de inserção dos laudos e no acompanhamento pedagógico. Escolhi a Fisioterapia na Unit pela estrutura excelente e por contar com um método de estudo diferente do tradicional. Minhas expectativas para o curso estão altíssimas", celebrou Gabriel Bezerra.

Vestibular como ponte para universidade

Prestar o vestibular é um rito de passagem dos estudantes do Ensino Médio e o ingresso para o Ensino Superior. A experiência dentro do campus permite que o estudante sinta, geralmente pela primeira vez, o ambiente e a atmosfera da vida acadêmica.

Na Unit-PE e Fits, o processo seletivo leva em consideração esse contato com o campus, valorizando também competências fundamentais para a realização da prova, bem como o compromisso com a formação integral dos alunos.

"Nossa estrutura de acolhimento é planejada para garantir que os novos estudantes tenham uma transição tranquila para a vida acadêmica. Desde o primeiro momento, eles são apresentados à nossa metodologia de ensino, aos projetos pedagógicos e aos diversos serviços de apoio. Nosso objetivo é fazer com que cada aluno se sinta integrado e inicie sua trajetória com segurança e confiança", pontua Diogo Galvão, reitor da Unit PE e diretor-geral da Fits.

Além dos candidatos que disputavam vagas para os cursos tradicionais do campus do Recife, o processo seletivo atraiu vestibulandos que realizaram a prova presencialmente na capital pernambucana para concorrer às vagas da Fits Goiana. A dinâmica foi viabilizada pela Fits, modalidade exclusiva do curso de medicina que garante flexibilidade ao estudante, permitindo que ele faça a avaliação presencial na Unit PE com comodidade, sem a necessidade de deslocamento no dia da prova.

Ensino superior e mercado de trabalho

Neste ano, os cursos de Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Psicologia integram o ranking de mais concorridos. Isso reflete diretamente nas transformações que têm afetado o mercado de trabalho, bem como o interesse dos estudantes por essas mudanças.

A alta concorrência nesses segmentos acompanha as demandas atuais das organizações por profissionais que unam sólida base teórica, domínio técnico e inteligência socioemocional.

"Como Recife é um dos pólos de tecnologia em Pernambuco, a necessidade de vagas voltadas para essa área muito grande. A partir do momento que a Unit tem desses cursos - como Ciência da Computação e ADS - o foco se volta para esse profisonal, esse estudante. Então, a alta procura e concorrência vem a partir desse mercado", explica Arlindo Batista Correia, coordenador dos cursos de Ciência da Computação e ADS na Unit-PE.

Além disso, o professor ainda destaca os diferenciais dentro da instituição ao citar a graduação acadêmica e profissional - onde o estudante coloca em prática o que aprende nas salas de aula. Outro ponto é a chamada internacionalização - que possibilita o aluno de realizar residência tecnológica em outro país.

"Um dos grandes diferenciais da Unit PE e da Fits é a forte conexão entre teoria e prática. Os estudantes vivenciam experiências reais desde os primeiros períodos, por meio de atividades em clínicas, laboratórios e projetos integradores. Além disso, nossa metodologia ativa de aprendizagem coloca o aluno como protagonista, estimulando competências técnicas e comportamentais cada vez mais valorizadas pelo mercado", destaca o reitor Diogo Galvão.

Estudantes e familiares contaram com quick massage antes da aplicação da prova - Junior Souza/JC Imagem Coffee break foi oferecido aos feras e seus familiares antes da aplicação da prova - Junior Souza/JC Imagem Patricia Pontual Castelão, Diretora Comercial e de Marketing da Unit PE - Junior Souza/JC Imagem Vestibular da Unit-PE contou com acolhimento para os feras e seus familiares - Junior Souza/JC Imagem Estrutura da Unit-PE para cursos de saúde - Junior Souza/JC Imagem Unit-PE promoveu um tour guiado pela instituição com os familiares dos feras - Junior Souza/JC Imagem Feras se reuniram na manhã deste domingo (18) para o vestibular Unit-PE e Fits - Junior Souza/JC Imagem

Resultado do Vestibular Unit-PE e Fits

A divulgação dos aprovados e as orientações para a efetivação das matrículas da primeira chamada estarão disponíveis nos canais oficiais da Unit PE no próximo dia 4 de novembro.

Além disso, informações como oportunidades de financiamento, bolsas e cronograma das aulas podem ser encontradas no site oficial da Unit-PE.