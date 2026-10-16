Programa previsto para 2027 prevê imersão de duas semanas a um mês em empresas de Portugal para estudantes de ADS e Ciência da Computação

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Estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Ciência da Computação do Centro Universitário Tiradentes (UNIT-PE) poderão participar, a partir de 2027, de uma experiência de intercâmbio em Portugal voltada à vivência prática em empresas.

A proposta segue o modelo de residência tecnológica desenvolvido em parceria com o Porto Digital, no Recife, e será realizada por meio do Cais do Porto. A iniciativa prevê uma imersão que pode variar entre duas semanas a um mês, com atividades ligadas ao ambiente empresarial europeu.

A ideia da instituição é aproximar os estudantes de empresas portuguesas e brasileiras instaladas em Portugal, com foco na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a graduação. Segundo o coordenador dos cursos de graduação em Tecnologia, Arlindo Correia, a nova modalidade se diferencia dos intercâmbios acadêmicos tradicionais, que costumam durar cerca de seis meses.

Parceria traz experiências práticas

No Recife, a Unit mantém parceria com o Porto Digital, ambiente de inovação que reúne empresas e organizações ligadas à tecnologia. Segundo Arlindo, a faculdade participou da criação do modelo de residência tecnológica do ecossistema, no qual estudantes desenvolvem projetos em colaboração com empresas durante o curso.

De acordo com o coordenador, a UNIT-PE será a primeira instituição de ensino superior a integrar essa iniciativa de levar o estudante para residência no Porto Digital.

O Porto Digital, que já reúne mais de 500 empresas, com 24 mil colaboradoes, está nas duas pontas da questão - DIVULGAÇÃO/PORTO DIGITAL

Arlindo afirma, ainda, que a proposta busca manter a formação conectada às demandas do mercado de trabalho. “O aluno de tecnologia da UNIT desenvolve tecnologia junto com a empresa. Agora, com o Cais do Porto, somos a primeira instituição de ensino superior a integrar essa parceria e criar esse programa de internacionalização, agora em Portugal”, continua o profissional.

Segundo Correia, a experiência internacional terá duração menor que a dos intercâmbios acadêmicos convencionais, mas será voltada à prática profissional. “É uma vivência curta, mas intensa e que já é realidade para 2027. Os alunos que ingressarem após o vestibular de 18 de outubro já poderão se conectar a esse caminho”, afirma.