Com mais de 100 anos, Grupo Olho D'Água investe em tecnologia para ampliar produtividade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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Com operações em três estados, grupo atua na produção de açúcar, etanol e energia e mantém investimentos em tecnologia e infraestrutura agrícola

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O Grupo Olho D'Água mantém uma trajetória de mais de 100 anos no setor sucroenergético e, ao longo desse período, cresceu dentro da região Nordeste com atuação em três estados. Paraíba, com a usina Giasa; Pernambuco, com a Usina Central Olho D’Água e Piauí, com a Comvap, na produção de açúcar, etanol, energia e no armazenamento e na distribuição de combustíveis.

A estratégia de crescimento foi acompanhada por investimentos em equipamentos, tecnologia e processos voltados às áreas agrícola e industrial. No campo, a empresa utiliza sistemas de irrigação e técnicas de plantio voltadas ao aumento da produtividade.

Entre as estruturas utilizadas pelo grupo estão duas barragens privadas em Pernambuco, sendo uma delas considerada pela empresa a maior barragem privada do estado. Os sistemas de irrigação integram a estratégia de produção das áreas cultivadas com cana-de-açúcar, ao lado de técnicas de manejo e plantio.

Na atividade industrial, os investimentos em equipamentos e tecnologia acompanham as diferentes etapas da produção de açúcar, etanol e energia. A proximidade entre as unidades também é apresentada pelo grupo como um fator para a integração das operações.

Infográfico Grupo Olho D'Água - ARTE/ SJCC

Produtos que atravessam gerações

A atuação do Grupo Olho D'Água inclui ainda a comercialização da marca de açúcar Olho D'Água, com uma família de produtos entre Açúcar Refinado Especial, Açúcar Refinado Granulado, Açúcar Cristal e Açúcar Demerara, que fazem parte da mesa das famílias nordestinas desde o café da manhã até a produção de receitas.

A marca, que é presença constante no prêmio JC Recall de Marcas só confirma ano após ano a presença no mercado e na lembrança dos consumidores, fruto da determinação, visão estratégica e compromisso com a excelência. Desde suas origens em 1920, quando os empresários Artur Tavares de Melo, Samuel Hardman e José Hardman assumiram o Engenho Olho D'Água em Pernambuco, a empresa tem trilhado um caminho de constante evolução e expansão.

