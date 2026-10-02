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Unit oferece mais de 2 mil vagas no Recife, enquanto Fits terá 50 oportunidades para Medicina em Goiana no primeiro semestre de 2027

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O Centro Universitário Tiradentes (Unit), no Recife, e a Faculdade Tiradentes (Fits), em Goiana, estão com processos seletivos abertos para o primeiro semestre de 2027. A Unit oferece mais de 2 mil vagas em 12 cursos de graduação, enquanto a Fits disponibiliza 50 vagas para Medicina. As inscrições seguem até 8 de outubro e as provas estão marcadas para o dia 18.

Na Unit, localizada na Imbiribeira, Zona Sul da capital, há oportunidades nos turnos da manhã e da noite para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Educação Física, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

A prova terá início às 8h e duração de quatro horas, com questões de Ciências Humanas, Exatas, da Natureza e Linguagens, além de Redação. O resultado será divulgado em 3 de novembro de 2026, no portal da instituição. O período de matrículas será de 11 a 13 de novembro.

Onze cursos da Unit adotam a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), metodologia que trabalha a resolução de situações práticas como parte do processo de aprendizagem. A proposta também inclui atividades de pesquisa, extensão e projetos desenvolvidos em parceria com organizações.

Experiência prática durante a graduação

Um dos exemplos é o Escritório de Empresas, iniciativa voltada aos estudantes de Administração. Por meio de parcerias com organizações, os alunos trabalham com situações apresentadas pelas empresas e desenvolvem propostas para os problemas identificados.

Na área de tecnologia, a Unit mantém atividades em parceria com o Porto Digital. Os estudantes participam de formações e projetos relacionados a tecnologia, negócios e desenvolvimento de soluções. Outra iniciativa citada pela instituição é o programa Residência Onboard, voltado à formação de profissionais de Tecnologia da Informação e à aproximação dos alunos com o mercado de trabalho.

A experiência prática também está presente nos cursos da área de saúde por meio da Clínica-Escola Integrada. O espaço reúne atividades de ensino, pesquisa, extensão e atendimento programado à população.

Medicina terá 50 vagas em Goiana

Para quem pretende cursar Medicina, o processo seletivo unificado do Grupo Tiradentes oferece 230 vagas para o primeiro semestre de 2027. São 50 oportunidades na Fits, em Goiana, e outras 180 na Universidade Tiradentes (Unit), em Sergipe.

As provas serão aplicadas simultaneamente no Recife- PE, em Goiana-PE, em Aracaju-SE, em Estância-SE e em Salvador-BA, das 8h às 13h. O resultado final está previsto para 18 de novembro.

Na Fits, o curso de Medicina é presencial, em período integral, com duração mínima de seis anos. A graduação tem nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC), segundo a instituição, e trabalha com ensino, pesquisa e extensão.

A metodologia adotada é a PBL (Problem-Based Learning), com utilização de casos clínicos e atividades práticas desde os primeiros períodos. Os estudantes também participam de grupos de tutoria com até 12 alunos.

Residência médica

A atuação da Fits na área médica também inclui programas de residência em cinco especialidades: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia e Medicina de Família e Comunidade.

A instituição informa que os estudantes participam de atividades junto à comunidade e à rede pública municipal de saúde. A proposta é aproximar a graduação das demandas encontradas nos serviços de saúde da região.

A formação também inclui possibilidades de experiências fora de Pernambuco. Entre os locais citados estão o Cambridge Health Alliance, em Boston, nos Estados Unidos, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e o Pronto Baby, no Rio de Janeiro.

Serviço

Unit — Recife

Inscrições: pelo site oficial da instituição .

. Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 3905, Imbiribeira, Recife.

Fits — Goiana