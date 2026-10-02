Congresso de Gestão Condominial chega a 5ª edição pelo Secovi-PE

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Evento reúne síndicos, administradores e representantes do setor condominial no Teatro RioMar nesta sexta-feira (2) para palestras e discussões

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Após um ano de hiato, o Congresso de Gestão Condominial acontece nesta sexta-feira (2), no Teatro RioMar. Promovido pelo Sindicato da Habitação (Secovi-PE), o evento promete reunir cerca de 500 síndicos, administradores e representantes do setor para discutir sobre os principais temas relacionados à gestão de condomínios.

Para esta edição, temas como uso da Inteligência Artificial na administração e adaptação das edificações na instalação de carregadores dos veículos elétricos em espaços residenciais e comerciais estão entre os destaques das discussões.

Além disso, manutenção predial, laudos técnicos para maior segurança e aspectos jurídicos no campo condominial também devem ser abordados ao longo da programação.

Esta é a 5ª edição do congresso, que se posiciona de forma estratégica no setor imobiliário ao reunir especialistas e público em geral. A programação tem início pela manhã, às 8h, com a abertura para credenciamento, e segue ao longo do dia, com encerramento marcado para 17h30.

Programação do Congresso de Gestão Condominial

Congresso de Gestão Condominial acontece no Teatro RioMar, nesta sexta (2) - Divulgação

A programação do Congresso de Gestão Condominial conta com um momento de abertura comandado pela vice-presidente do Secovi-PE, Martha Ponzi, a partir das 9h.

Ao todo, serão cinco palestras e um painel jurídico, que tem como novidade a estreia de grandes nomes do Direito Imobiliário nacional. Confira programação:

09h10 - Palestra ' Liderança Positiva – Como Desenvolver um Ambiente Saudável ', com o psicólogo especialista em liderança Jairo Martiniano;

', com o psicólogo especialista em liderança Jairo Martiniano; 10h15 - Palestra ' Blindagem Jurídica 360 da Gestão Condominial ', com o advogado Vander Andrade;

', com o advogado Vander Andrade; 11h20 - Palestra ' Inteligência Artificial na Gestão Condominial ', com o cofundador do SíndicoLab, Rafael Bernardes;

', com o cofundador do SíndicoLab, Rafael Bernardes; 14h10 - Palestra 'Inspeção e Laudo Predial', com a engenheira civil e especialista em Engenharia Diagnóstica e Perícias, Priscila Wellten.

Após a série de palestras, acontece o painel jurídico com o tema 'Responsabilidade Civil do Síndico', que terá participações da presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-PE, Érika Lócio, do coordenador jurídico do Secovi-PE, Márcio Miranda, e do advogado André Luiz Junqueira, sócio de escritório atuante em todo Brasil e que representa cerca de 10% dos condomínios do Rio de Janeiro.

Já a palestra de encerramento irá discutir o perfil do 'Síndico do Futuro', a partir das 16h10, com participação da síndica, advogada e especialista em Direto Condominial, Vanessa Munis.

"É uma programação que traduz muito do que acreditamos no Secovi Pernambuco: precisamos compreender as demandas de hoje, oferecer caminhos para solucioná-las e, ao mesmo tempo, estar atentos às mudanças que já começam a redesenhar o cenário condominial", destaca a vice-presidente do Secovi, Martha Ponzi.

A 5ª edição do Congresso de Gestão Condominial tem o patrocínio Diamante da Atlas Schindler, patrocínio Ouro da Sem Parar Empresas e Le Card, patrocínio Prata da Tupan Empresas, Cerus, Superlógica e da Eletromídia, patrocínio Bronze da Genserv, Qualiport, Acco Caixas e AçoLider, e conta ainda com o apoio da Techmetria Soluções Inteligentes e parceria de Mídia do Condomínio Interativo.



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