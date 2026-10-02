Como as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças

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Brincadeiras de faz de conta, jogos, histórias e até objetos do cotidiano podem participar do processo de aprendizagem das crianças. Essas experiências são momentos de diversão, mas também permitem que os pequenos façam escolhas, criem hipóteses, resolvam problemas, desenvolvam a linguagem e aprendam a conviver com outras pessoas.

Para Juliana Siqueira, orientadora pedagógica do Ensino Fundamental I e coordenadora pedagógica do 1º e 2º ano do Colégio Saber Viver, o brincar coloca a criança no centro da experiência de aprendizagem. Durante uma brincadeira, ela pode experimentar diferentes possibilidades, lidar com erros, criar soluções e descobrir novas formas de interagir com o ambiente e com os colegas.

“Em uma brincadeira de faz de conta, por exemplo, a criança precisa imaginar, organizar ideias, negociar papéis, expressar sentimentos e compreender diferentes perspectivas. Em um jogo, aprende a lidar com regras, esperar sua vez, ganhar, perder, persistir e pensar em estratégias”, explica.

Brincadeira envolve habilidades e relações

Segundo a educadora, as atividades lúdicas podem mobilizar simultaneamente habilidades como criatividade, autonomia, imaginação, comunicação, tomada de decisões, cooperação e autorregulação das emoções. A interação com outras crianças também cria situações nas quais é necessário ouvir, negociar, compartilhar, defender ideias e lidar com frustrações.

Isso não significa que atividades tradicionais de sala de aula não desenvolvam essas competências. A diferença, segundo Juliana, está na maneira como a criança vivencia essas situações durante a brincadeira. “O brincar oferece algo muito particular: a criança vivencia essas situações de maneira concreta, espontânea e significativa”, afirma.

Nesse processo, a participação dos adultos também precisa ser dosada. Para a orientadora, não há uma regra segundo a qual pais e educadores devam sempre conduzir a brincadeira ou, ao contrário, deixar a criança completamente sozinha. Em determinados momentos, a criança precisa ter liberdade para criar e conduzir a atividade.

Em outros, a intervenção do adulto pode ampliar as possibilidades por meio de perguntas, novos materiais ou desafios. O ponto central é observar o que a situação pede. “O adulto precisa perceber quando é hora de entrar e quando é hora de sair. Muitas vezes, a nossa intervenção mais potente é justamente permitir que a criança tente, erre, invente e encontre suas próprias soluções”, diz.

Objetos simples também podem estimular a criatividade

A oferta de brinquedos desenvolvidos especificamente com finalidade educativa não é, necessariamente, uma condição para que a criança aprenda enquanto brinca. Materiais simples e objetos encontrados em casa também podem servir de ponto de partida para diferentes experiências.

Uma caixa de papelão pode ser transformada em casa, foguete ou mercado. Tampinhas podem ser usadas para contagem e classificação, enquanto tecidos, potes, colheres e outros objetos podem integrar brincadeiras simbólicas.

Para Juliana, o aspecto mais importante não está no preço ou na tecnologia do brinquedo, mas nas possibilidades que ele oferece para a participação infantil. “Um bom recurso é aquele que convida a criança a imaginar, criar, experimentar e participar ativamente. Às vezes, quanto mais aberto é o material, mais possibilidades ele oferece para a imaginação”, avalia.

Juliana Siqueira, coordenadora pedagógica do Colégio Saber Viver - RENATO RAMOS

Repetição também faz parte da aprendizagem

Outro comportamento comum na infância é a repetição. Pedir a mesma história várias vezes, insistir em determinada brincadeira ou repetir uma atividade pode fazer parte do processo de desenvolvimento.

Ao revisitar uma situação conhecida, a criança pode antecipar acontecimentos, ampliar o vocabulário, consolidar aprendizagens e experimentar novas possibilidades dentro de uma estrutura que já domina. A repetição também pode oferecer previsibilidade e segurança.

Por isso, uma história repetida muitas vezes ou uma brincadeira que parece sempre igual pode ter funções diferentes para a criança.

Para as famílias que têm pouco tempo disponível, Juliana ressalta que não é necessário criar atividades elaboradas ou reservar longos períodos exclusivamente para brincar. Situações do cotidiano podem se transformar em oportunidades de interação e aprendizagem.

Conversar durante o caminho para a escola, cozinhar juntos, guardar brinquedos, contar uma história antes de dormir, fazer perguntas sobre o dia ou brincar por alguns minutos são exemplos citados pela educadora. “Às vezes, quinze minutos de atenção inteira valem mais do que uma tarde inteira em que estamos fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes”, explica.

Na avaliação da educadora, a brincadeira deve ocupar um lugar integrado à rotina escolar e familiar, e não ser tratada apenas como uma pausa entre atividades consideradas mais importantes. “Brincar não é um intervalo da aprendizagem. O brincar é uma das formas mais potentes que a criança tem de aprender, se expressar e compreender o mundo”, finaliza Juliana.

