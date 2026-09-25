Yaris Week movimenta a Terra Forte Pernambuco com condições especiais para novos e seminovos

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De 25 a 26 de setembro, ação reúne oportunidades em veículos novos, seminovos, consórcio e vendas diretas, com destaque para o Yaris Cross XRX Híbrido

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A Terra Forte Pernambuco realiza nos dias 25 e 26 de setembro, a YARIS WEEK, ação especial que reúne oportunidades para quem pretende comprar ou trocar de carro. Durante o período, a concessionária concentra condições nos setores de veículos novos e seminovos, consórcio e vendas diretas.

Entre os veículos novos, o grande destaque da ação é o Toyota Yaris Cross XRX Híbrido, modelo que combina a tecnologia híbrida da Toyota com características de SUV.

A YARIS WEEK também traz condições especiais para quem procura um seminovo. Entre os benefícios estão entrada facilitada em até 24 vezes no cartão, IPVA e transferência grátis e até dois anos de garantia no veículo seminovo.

A ação acontece na unidade da Terra Forte Pernambuco, localizada em Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes, próxima ao Aeroporto Internacional do Recife.

Sobre a Terra Forte Pernambuco

Integrante do Grupo NewChase, a Terra Forte Pernambuco representa a Toyota no mercado pernambucano. Inaugurada em dezembro de 2023, a concessionária reúne em um único endereço veículos novos e seminovos, peças, acessórios, manutenção e atendimento especializado de pós-venda.

Terra Forte Pernambuco oferecer serviços como revisão, manutenção, peças e acessórios - Divulgação

O portfólio inclui modelos Toyota como Corolla, Corolla Cross, Yaris Cross, RAV4, SW4, Hilux e Hiace, além de versões híbridas e modelos da linha esportiva GR. A unidade também trabalha com vendas diretas.

Na área de pós-venda, oferece revisão, manutenção, peças e acessórios, além do Atendimento Premium, no qual o cliente com serviço agendado é recebido diretamente pelo técnico responsável.

A operação faz parte da rede Terra Forte, presente também na Bahia, em Minas Gerais e em Alagoas. Em 2023, o Grupo Terra Forte foi reconhecido como melhor Grupo Toyota do Brasil no prêmio A Gold.

Serviço – YARIS WEEK | Terra Forte Pernambuco

Data: 25 e 26 de setembro

Endereço: Estrada da Batalha, 898, Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes/PE

Telefone: (81) 3771-4433

Showroom: segunda a sexta, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 15h

Site: pernambuco.terrafortetoyota.com.br

