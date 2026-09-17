Preparar para o vestibular já não basta: o novo desafio do Ensino Médio

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Colégio do Recife reinventa o último ano para preparar estudantes não só para a universidade, mas para os desafios da autonomia na vida adulta

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Por muito tempo, o sucesso do Ensino Médio foi medido por um único indicador: a nota da prova de ingresso no Ensino Superior. Mas o mundo mudou, e apenas o conhecimento tradicional já não é suficiente para o que espera os jovens após a aprovação.

Ao entrarem na faculdade, esses estudantes têm que encarar questões como a autonomia, a gestão do tempo, a pressão por escolhas profissionais e a necessidade de lidar com as próprias emoções - responsabilidades para as quais o ensino tradicional não preparou. Percebendo esse descompasso, instituições de ensino começam a transformar o último ano escolar em algo muito maior: um ambiente de formação integral para a vida adulta.

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Para o professor do curso de Administração da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) Carlos Sant'ana, o maior choque no processo de adaptação não está relacionado ao conteúdo, mas sim à autogestão. "O aluno chega dominando fórmulas e resumos moldados para o vestibular, mas se depara com uma rotina que exige planejamento próprio, leitura extensa e tomada de decisão sem um professor cobrando a cada aula", destaca.

Ele respalda seu apontamento com dados do relatório Education at a Glance 2025, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mostram que 25% dos universitários brasileiros abandonam o curso já no primeiro ano — quase o dobro da média dos países da organização, que é de 13%.

Carlos relata que nota, nas turmas que acompanha, alunos com excelente desempenho em provas objetivas que travam diante de um trabalho em grupo com prazo flexível ou de uma pesquisa sem roteiro fechado. E chama atenção para competências comportamentais que são valorizadas não apenas no ambiente universitário, mas também no mercado de trabalho, popularmente conhecidas como "soft skills". Entre elas estão inteligência emocional, adaptabilidade/flexibilidade e pensamento crítico.

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"O custo emocional desse despreparo é alto. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), de 2025, mostra que 83% dos universitários brasileiros relatam dificuldades emocionais — entre ansiedade, insônia e alterações alimentares —, muitas vezes ligadas à dificuldade de gerir a própria rotina", acrescenta.



O professor universitário reforça que o estudante precisa deixar de ser apenas um receptor de informações - muitas vezes treinado apenas para os vestibulares - e se tornar alguém capaz de questionar, analisar, comparar informações, argumentar e tomar decisões. "Formar um aluno protagonista significa também ajudá-lo a tomar decisões melhores sobre dinheiro, carreira, consumo, crédito, investimentos e planejamento de vida", complementa.

Essas habilidades serão necessárias, inclusive, para enfrentar um cenário de mudanças constantes. De acordo com o relatório Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, a estimativa é de que quase 40% das competências exigidas em empregos vão mudar até 2030, e que 59 em cada 100 trabalhadores vão precisar de algum tipo de requalificação nesse período.

Transição para nova fase com propósito e cuidado

Pensando na preparação dos estudantes para uma realidade que exige mais que o bom desempenho em provas, o Colégio Madre de Deus decidiu investir em um modelo de transição: o Madre Pre College. A instituição inaugura em 2027 um campus concebido exclusivamente para os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, com ambientes de aprendizagem e convivência pensados para estimular maior participação e independência, incluindo salas inspiradas em modelos universitários e espaços destinados ao bem-estar e à atividade física.

A proposta do Madre Pre College surgiu do questionamento sobre como preparar melhor o estudante para a transição para a vida adulta. A iniciativa envolveu a escuta de ex-alunos que, após conquistarem vagas em importantes universidades brasileiras e internacionais, passaram a compartilhar com a escola os desafios encontrados depois da aprovação.

O CEO do Colégio Madre de Deus Gerez Figueiredo destaca que a preparação acadêmica da instituição permanece forte, pois o acesso à universidade continua sendo uma etapa importante, mas que o estudante também será estimulado a desenvolver autonomia, organização, pensamento crítico, empreendedorismo, educação financeira, capacidade de tomar decisões e gestão do próprio tempo.

"O nosso objetivo é que ele não saia do Ensino Médio preparado somente para uma prova, mas preparado para continuar aprendendo quando as respostas que ele conhece hoje já não forem suficientes amanhã", reforça.

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Gerez afirma que o vestibular deixou de ocupar simbolicamente o lugar considerado como "linha de chegada" e passa a ser entendido como uma etapa dentro de um projeto de vida muito maior. O CEO lembra, ainda, que escolher uma profissão aos 16 ou 17 anos é uma decisão complexa que tende a ser mais desafiadora em um momento em que algumas carreiras estão desaparecendo.

"Por isso, o Madre Pre College amplia o olhar sobre orientação profissional. Não queremos apenas perguntar ao estudante qual curso ele pretende fazer. Queremos ajudá-lo a compreender quem ele é, quais são suas habilidades, seus interesses, seus valores e quais caminhos profissionais dialogam com tudo isso", ressalta.

A estrutura do campus pensado para o momento de transição entre a escola, a universidade e a vida adulta foi planejada para oferecer mais autonomia, acompanhamento e segurança.

"Quando chega à universidade, o jovem passa a administrar horários, prazos, escolhas acadêmicas, relações, responsabilidades e muitas vezes uma nova cidade ou até um novo país. Esperar que toda essa autonomia apareça espontaneamente depois da formatura é transferir para o estudante uma responsabilidade para a qual ele poderia ter sido preparado antes. A escola precisa criar oportunidades graduais para que ele escolha, erre, reorganize, assuma responsabilidades e aprenda a administrar a própria rotina ainda em um ambiente seguro e acompanhado", explica o CEO do colégio.

Gerez afirma que soft skills como o pensamento crítico não surgem sem repertório e que o diferencial se encontra na forma como essas habilidades são utilizadas. "No Madre Pre College, queremos colocar o estudante diante de situações em que ele precise analisar informações, estabelecer relações, defender ideias, resolver problemas, trabalhar em equipe e assumir responsabilidades pelas próprias escolhas", diz.

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Quanto à relação com a inteligência artificial (IA), o CEO destaca que a tecnologia amplia possibilidades extraordinárias, mas também torna ainda mais importantes características profundamente humanas. "Ter acesso à informação deixou de ser suficiente. O diferencial está em saber o que fazer com ela", complementa. "Por isso, o estudante precisa aprender a questionar uma resposta, verificar fontes, compreender contextos, reconhecer implicações éticas e avaliar como suas decisões impactam outras pessoas."

Para o colégio, tecnologia e formação humana não podem caminhar separadamente. "Queremos formar jovens capazes de utilizar novas ferramentas, inclusive a Inteligência Artificial, mas que não terceirizem para a tecnologia aquilo que exige consciência, responsabilidade, sensibilidade e julgamento", pontua Gerez.

A liderança, a iniciativa e a comunicação também estão entre as prioridades. "Esse protagonismo precisa ser exercitado ainda na escola, porque não é razoável esperar que o estudante passe anos tendo todas as decisões tomadas por ele e, ao entrar na universidade, seja imediatamente capaz de administrar sozinho tempo, escolhas e consequências", afirma o CEO.

Gerez esclarece que o Madre Pre College não nasce de uma rejeição ao modelo acadêmico nem da ideia de diminuir a importância do vestibular. "Pelo contrário. A excelência acadêmica continua sendo parte essencial da nossa história e daquilo que entregamos aos nossos estudantes. O que estamos fazendo é ampliar essa preparação", finaliza.

